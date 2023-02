El motivo por el que Helena Bonham Carter pidió que cancelen The Crown, la serie que protagonizó

En los tiempos que corren, es normal que haya un sector del público consumidor de entretenimiento que solicite la cancelación de alguna serie o película, pero lo que es inusual es que sean los mismos actores que han trabajado en esos proyectos los que pidan terminar con su emisión.

Este es el caso de la actriz británica Helena Bonham Carter, de 56 años, reconocida por su papel de Bellatrix Lestrange en las pelis cinco, seis, siete y ocho de Harry Potter, así como también interpretando al Hada Madrina en La Cenicienta de 2015 y a Madame Thénardier en Les Miserables de 2012.

Uno de los últimos trabajos que Helena hizo fue en la serie de Netflix The Crown, drama histórico que toca la vida de la Reina Isabel II ejerciendo la monarquía del Reino Unido de Gran Bretaña. Le tocó interpretar a la Princesa Margarita durante la tercera y la cuarta temporada, reemplazando a Vanessa Kirby, quien la interpretó de más joven durante las dos primeras.

Su participación terminó debido a que la quinta temporada encara un salto temporal que obliga a cambiar de actriz, por lo que Leslie Manville tomó del papel. Al tener el tiempo para ver la nueva entrega como una espectadora más, tomó la radicalizada posición de pedir la cancelación del programa debido a que toca temas que aún son sensibles y están cubiertos por cierto manto de sospecha.

“No creo que deban continuar con la serie. Me encantaron los episodios en los que trabajé, pero ahora es muy diferente. Cuando empezó The Crown era un drama histórico, y ahora se ha estrellado contra el presente”, dijo Bonham Carter en una entrevista publicada por The Guardian.

Helena tiene ciertos vínculos con la realeza, ya que su tío, el barón Mark Bonham Carter, integró el círculo íntimo de amigos de la mismísima Princesa Margarita. Esto ayuda a inferir que la posición que la actriz toma ante el tratamiento de ciertos temas en la serie está influenciada de cierta manera por esa relación cercana.

Y no es la única vez que Bonham Carter apoya una campaña en contra de la serie que fue una de sus fuentes de ingresos durante 2019 y 2020, ya que en 2021, cuando que la serie abarcó la relación entre el príncipe Carlos, su esposa Diana Spencer (más conocida como Lady Di) y su amante, Camilla Parker Bowles, apoyó la moción para obligar a Netflix a que aclare de que la producción se trata de una ficción histórica y no un documental sobre la vida de Isabel II.

Sin embargo, y a pesar de todos los intentos mencionados, la sexta temporada de The Crown ya está anunciada y tocará los hechos más sobresalientes de la familia real británica durante las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI.