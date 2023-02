Karina Banda: “estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida”

La presentadora mexicana Karina Banda compartió una noticia que la llena de alegría, ya que a sus 34 años ha cumplido varios sueños, pero había uno que se le había resistido durante mucho tiempo, y pensaba que nunca llegaría a realizarlo.

"Yo creí, literalmente, que ese sueño nunca lo iba a cumplir, y no porque no luchara por él, sino que ya estaba, según yo, tan feliz con lo que había logrado, que yo me había olvidado de este sueño y lo veía muy lejano para que sucediera", expresó Karina a través de su cuenta de Facebook.

Karina Banda se mostró emocionada por este nuevo desafío laboral.

Fue así que la presentadora cumplió uno de los sueños de su vida. "¡Aquí estoy, los sueños se cumplen!", gritó Karina. Es así que la mexicana dejará por unos meses a su esposo Carlos Ponce y a su perro Bruno, ya que se ha mudado a otro país donde residirá por algunos meses.

A través du un vivo en su cuante de Facebook Karina expresó entusiasmada. "No puedo creer lo que estoy viviendo, con eso les voy a decir todo. Yo soy mucho de creer que los planes de Dios son perfectos, a veces hay cosas que nos toman por sorpresa, habrán cosas que no entendamos y nos duelan, pero al final del día, espero que mi testimonio sirva mucho para todos los que estén pasando por algo. Dios siempre tiene un mejor plan", explicó.

Karina Banda estará alejada de su esposo Carlos Ponce durante dos meses y medio.

Luego de tanto misterio, Karina reveló que se mudó a Argentina. "¡No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo! Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene super emocionada, estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo. El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora", comentó Karina.

Lo cierto es que no se sabe porque la presentadora está en Argentina, ya que por compromisos laborales no puede dar más detalles. "Ya saben que soy carta abierta con ustedes, pero hay cosas que a nivel de mi trabajo y mi compañía, no les puede contar, no me corresponde decir a mí, pero muy pronto lo van a saber", finalizó Karina Banda