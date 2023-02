Paparazzi demandará a Gerard Piqué

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación, el ex futbolista ha estado envuelto en diversas polémicas que parecen no terminar. Y es que luego de más de una década junto a la cantante colombiana y madre de sus dos hijos, Sasha y Milan, la relación llegó a su fin por una supuesta infidelidad del empresario con Clara Chía Martí, su actual pareja sentimental. A esto se le fueron sumando varios episodios, y ahora, el ex defensor del FC Barcelona enfrenta un nuevo escándalo ya que el paparazzi español Jordi Martin le estaría iniciando un proceso legal por presuntas calumnias.

Los problemas de Gerard Piqué parecen no tener fin.

En este sentido, el periodista español de espectáculo dijo que la ex pareja de Shakira utilizó sus redes sociales para llamarlo “drogadicto”, lo cual considera una acusación grave que afecta de sobremanera su imagen. "Es un daño reputacional gravísimo y él no midió las consecuencias", expresó Martin en una reciente entrevista brindada al programa peruano de televisión “Amor y fuego”.

El periodista español, quien ya dio la autorización a sus representantes legales de comenzar una querella contra el deportista, le envió un contundente mensaje al novio de Clara Chía. "A Piqué le voy a dar un mensaje aquí, ojalá nos vea. Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo", dijo Jordi Martin.

Jordi Martin demandará a Gerard Piqué por injurias y calumnias.

"Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez. Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias", aseveró Martin.

Por su parte, luego del revuelo que se armó con la “Session #53” lanzada por Shakira y el productor argentino Bizarrap, Gerard Piqué publicó en sus redes sociales una foto con su nueva novia dando a entender que el nuevo hit de la colombiana no ha afectado la relación con Clara Chía. Por otro lado, cabe destacar que ayer 2 de febrero, el futbolista cumplió 36 años y la artista colombiana 46, y es el primer cumpleaños que pasan separados.