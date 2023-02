Michelle Salas no quería a Humberto Zurita, el novio de su madre Stephanie Salas

La pareja formada por Stephanie Salas y Humberto Zurita ha dado que hablar en los últimos meses. Luego de varias especulaciones, los famosos oficializaron su romance hace unos meses y no tienen reparo en demostrar su amor públicamente. Y es que la ex de Luis Miguel llevaba mucho tiempo soltera, mientras que el actor había enviudado en febrero de 2019, luego de estar casado por más de 30 años con la recordada Christian Bach. En este momento los novios se muestran felices al encarar esta nueva etapa de sus vidas sentimentales, aunque la actriz reveló que su hija Michelle no quería al protagonista de la serie “El galán” y que prefería que esté lejos de su familia.

Stephanie Salas reveló que su hija Michelle, no quería a su actual novio Humberto Zurita.

Y es que hace aproximadamente 30 años atrás, Salas y Zurita compartieron escenario en la obra de teatro “Papito querido”, y ambos debía protagonizaban una escena en la que el actor mostraba actitudes agresivas con Stephanie. Debido a esto, una muy pequeña Michelle, enfrentaba al actual novio de su madre para defenderla.

"El primer trabajo que hice con Humberto fue en los años noventa. Michelle tenía como dos años y Sebastián, el hijo de Humberto tenía como cuatro, ahí nos juntábamos. Nos poníamos a bailar y ella no entendía, entonces le gritaba a Humberto: 'déjala, suéltala, Humberto malo'", explicó Stephanie Salas a la prensa.

Además de compartir su amor, Humberto Zurita y Stephanie Salas están trabajando juntos en la obra de teatro "Papito querido".

Ese sentimiento de rechazo de Michelle hacia el novio de Stephanie quedó como una anécdota, y lo cierto es que en la actualidad, la hija de Luis Miguel está feliz por el noviazgo que mantiene su madre con Zurita, así como también los hijos del actor, Sebastián y Emiliano, aprueban la relación entre ambos artistas.

Stephanie Salas y Humberto Zurita están atravesando por su mejor momento en el plano personal, están felices y muy enamorados, y como si esto fuera poco, así como comparten su amor, también están trabajando juntos, curiosamente, en la obra de teatro “Papito querido” nuevamente, pero versión 2023.