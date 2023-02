Luciendo transparencias, la hija de Chayanne deslumbra con su cuerpo al natural

Isadora Figueroa vive al máximo uno los sueños de su vida. En el último mes del año pasado lanzó su primera canción llamada HBD que hasta el momento cuenta con más de un millón de reproducciones en la popular plataforma de videos YouTube. Además en sus estados de la red social de la camarita hizo unos posteos que deslumbraron a sus fans.

En las famosas historias de Instagram, la hija de Chayanne compartió una serie de fotos y videos donde su belleza y los anuncios fueron los motivos para que la joven cantante se quede con las miradas de todos en la web. En primer lugar Isadora Figueroa compartió un video donde se la puede ver lucir una blusa de color negra que se caracteriza por tener transparencias.

Con este clip la hija de Chayanne demostró que no solo posee una gran belleza sino también una perfecta figura. A sus 22 años Isadora Figueroa comprobó que no sólo heredó los talentos de su padre para la música sino también los de su madre, Marilisa Maronesse para el modelaje. Es por eso que ella es contratada por importantes marcas para que protagonice sus campañas publicitarias.

Mientras que en otro de los estados Isadora Figueroa realizó un anuncio que causó una gran ansiedad entre sus fans. En el mismo afirmó que realizó una nueva grabación por lo que sus seguidores están con muchas ganas de escuchar lo nuevo de la popular cantante. "Acabo de grabar algo super especial y no veo la hora de que vean y todavía sigo en el carro por que estoy súper emocionada pero no veo la hora de que oigan mi musiquita nueva que viene muy pronto, les juro que viene muy pronto y espero que no me abandonen en este camino", fue lo que dijo la cantante.

La última foto que posteó la hija de Chayanne en sus redes sociales tiene que ver con una captura en formato blanco y negro. Allí se puede ver a la bella latina acostada en su cama por lo que su belleza acapara las miradas de todos. Esta imagen en pocos minutos se viralizó en el mundo virtual.