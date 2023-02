Gloria Trevi habla de su relación con Sergio Andrade: “estaba muy enamorada de ese señor”

Luego de que Gloria Trevi fuera acusada nuevamente de corrupción de menores, esta vez en Estados Unidos, la cantante habló sobre su relación con Sergio Andrade, quien fue su mánager y pareja cuando era una adolescente. En una reciente entrevista en España con el presentador Risto Meijide, la artista mexicana recordó aquella etapa de su vida, y admitió que estuvo muy enamorada del productor musical.

Así fue que la intérprete de “Dr. Psiquiatra” dijo que ella era muy joven en aquel entonces, y que Andrade había creado un "espejismo" por lo que ella llegó a idealizarlo. También se refirió a la muerte de su hija Ana Dalay y su experiencia en la cárcel, donde había ingresado por el mismo delito que hoy vuelven a demandarla.

Gloria Trevi fue nuevamente demandada por corrupción de menores, esta vez, en Estados Unidos.

Gloria Trevi y su relación con Sergio Andrade

Gloria Trevi recordó que cuando ella tenía 15 años de edad Sergio Andrade la descubrió, le dio sus primeras oportunidades y fue así que comenzó su carrera artística. Luego comenzaron una relación sentimental, pero con los años se dio cuenta que los había idealizado al representante, quien más tarde sería acusado junto a la cantante de corrupción de menores.

“Para mí, él era el Rey Midas. Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor, pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo lo idealicé. Tener 15 años y creer que te las sabes todas yo creo que todos lo hemos vivido. A los 15 años crees que nadie te ve la cara y que te vas a comer el mundo. Me enamoro de la persona incorrecta y luego esa persona me dice ‘tú y yo no somos nada, solamente soy tu manager’”, relató Gloria Trevi.

Gloria Trevi comenzó su carrera artística cuando le conoció a Sergio Andrade.

Asimismo, la cantante comentó que la relación con Andrade duró 17 años y que durante ese tiempo la alejó de todos, no solo de los hombres, sino que también de su familia diciéndole que era algo normal en las estrellas musicales como Michael Jackson. "No podía tener contacto con mi familia más que muy poco, pero yo creía que era normal, porque yo me convierto en Gloria Trevi. Él me decía que tenía que mantener un misterio. Él me hacía ver que era algo normal, me decía que Michael Jackson no se iba de fiesta con los amigos", recordó la cantante.

Gloria Trevi recuerda a su hija Ana Dalay

Gloria Trevi destacó que el fallecimiento de su hija Ana Dalay, de apenas meses de haber nacido, fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, ya que la habían separado de ella y le habían hecho creer que la bebé estaba bien, cuando realmente había muerto. "Tendría que borrar el recuerdo de mi hija y no me arrepiento porque si yo no hubiera pasado por esa situación, él es el que tiene que arrepentirse, no tendría los tres hijos que tengo en este momento. Podría haber conocido a otro hombre pero estos tres no estarían en mi vida. Y ese efecto mariposa me da pánico. Me quedo con el dolor pero también con el recuerdo de mi hija", finalizó Trevi.