Estos son los motivos por los que Jennifer Lopez no quería que Marc Anthony se casara con Nadia Ferreira

Luego de haberse convertido en una de las parejas del año 2022, el cantante puertorriqueño Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira se unieron en matrimonio el pasado sábado 28 de enero en una lujosa boda llevada a cabo en el exclusivo “Perez Art Museum” de Miami, donde asistieron varias celebridades del mundo del espectáculo y la política como Salma Hayek, los Beckham, Marco Antonio Solís, Romeo Santos, Luis Fonsi y Hilary Clinton, entre otros.

En su cuarto casamiento, el boricua se mostró muy emocionado luciendo un traje Christian Dior, mientras que su flamante esposa deslumbró con un vestido de novia de la diseñadora nacida en Bielorrusia, Galia Lahav.

Marc Anthony se casó por cuarta vez con la modelo Nadia Ferreira.

¿Jennifer Lopez no quería que Marc Anthony se casara con Nadia Ferreira?

Según algunas fuentes cercanas, Jennifer Lopez no habría estado de acuerdo con que su ex esposo y padre de sus hijos Max y Emme su vuelva a contraer matrimonio por cuarta vez.

Uno de esos motivos habría sido que la “Diva del Bronx” no compartía la idea de que Marc Anthony se haya casado tan apresuradamente, ya que la pareja no llevaba ni un año de relación. Asimismo, según la fuente, a JLo no le gustaba la diferencia de edad que existe entre el salsero y la modelo, ya que él tiene 54 y ella 23, lo que marca una diferencia de edad de 31 años de edad.

Los hijos de Marc Anthony y Jennifer Lopez no asistieron a la boda de su padre.

En este sentido, esta diferencia de edad, le inquieta a Jennifer, ya que Nadia Ferreira tendría que asumir el rol de madrastra de sus mellizos, por lo que la cantante y actriz le habría puesto una condición a su ex pareja para aprobar su nuevo matrimonio. Es así que la actual esposa de Ben Affleck pidió que Ferreira debe “llevarse bien y tratar muy bien” a Max y Emme.

Max y Emme no estuvieron presentes en la boda de su padre Marc Anthony

Una de las cosas que más llamó la atención en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira fue la ausencia de los hijos que el cantante tuvo con Lopez, Max y Emme, quienes al parecer no asistieron por estricta prohibición de su madre.

Así también, según algunas fuentes, el principal motivo por el que Max y Emme no asistieron a la celebración, fue para evitar exponerlos ante las cámaras y la gran cantidad de invitados a la celebración.