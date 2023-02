Este es el hermano de Tom Holland que forma parte de una de las series del momento y nadie lo notó

Escuchar su nombre es recordar inmediatamente al Hombre Araña y al éxito tremendo que ha tenido en la pantalla grande con su versión del súper héroe arácnido. Tom Holland es uno de los actores del momento, integrante de otras grandes producciones y con mucho futuro por delante. Lo que casi nadie sabía es que tiene tres hermanos, quienes también se dedican a la industria del entretenimiento. Paddy Holland de 18 años es uno de los protagonistas de Agencia Lookwood y, de a poco, está cosechando un gran número de admiradores. Descubrí al otro talentoso Holland.

"En un mundo plagado por fantasmas, hay corporaciones gigantescas que tienen en nómina a adolescentes con poderes psíquicos para combatir las amenazas sobrenaturales. Solo hay una empresa que funciona sin supervisión adulta: la Agencia Lockwood, integrada por Anthony Lockwood, un joven y rebelde emprendedor abrumado por un pasado enigmático; su genial aunque excéntrico compañero George; y la incorporación más reciente, Lucy, una chica dotada de poderes extraordinarios. Este trío de renegados está a punto de desentrañar un misterio aterrador que cambiará el curso de la historia", adelanta la sinopsis oficial de Agencia Lookwood.

La plataforma ha lanzado en los últimos días este nuevo programa de suspenso y detectives, basado en la saga de libros homónima de Jonathan Stroud. En esta adaptación se presenta en sociedad Paddy Holland, hermano de Tom, en el papel de Bobby Vernon. Este personaje es miembro del equipo Quill Kipps de la Agencia Fittes, en el rol de investigador.

Tom y Paddy Holland, ambos hermanos actores.

Antes del lanzamiento del show, el propio Tom Holland le dedicó una publicación a su hermano en Instagram: "Dirígete a Netflix para ver Agencia Lockwood protagonizada por mi hermano no tan pequeño, Paddy Holland. Muy orgulloso de ti Padstaman. No puedo esperar para verlo y felicidades a todos los involucrados". No es ninguna novedad la cercanía entre ellos y sus otros dos hermanos, Harry y Sam, ya que suelen mostrarse juntos en las redes sociales.

Tom Holland junto a sus tres hermanos.

Paddy Holland, de 18 años actualmente, cuenta con otros títulos anteriores como Tweet, Holmes & Watson, Roses for Lily e Invasión, serie original de la plataforma Apple TV+. Al ser parte de un streaming como Netflix y en su contenido más visto ahora mismo como es Agencia Lockwood, se espera que pueda crecer en su carrera y seguramente tomará más papeles interesantes en el futuro.