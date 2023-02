Cuál es el picante apodo que el entorno de Piqué le dio a Clara Chía Martí vinculado a Shakira

El triángulo de amor y conflicto que sostienen Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía Martí parece no tener un final. Al menos no a mediano ni corto plazo. Desde hace meses sus nombres están en boca de todos, mucho más aún después del tema que sacó la colombiana en colaboración con Bizarrap.

Y es que muchos capítulos más se van tejiendo después de la polémica canción que Shakira le dedicó a Piqué, en la cual apuntó sin filtros contra su ex y la propia Clara Chía. Producto de ello, una fuerte repercusión se generó desde entonces.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí blanquearon su relación días atrás.

Luego del boom que significó el tema con las frases de su canción, una supuesta infidelidad por parte de Piqué para con Martí fue el siguiente escándalo que se rumoreó en la prensa. Lo cierto es que, después de estas versiones, el exfutbolista subió una imagen en sus redes con su novia, tratando de apagar cualquier hipótesis.

De la misma forma, el blanqueo de dicho romance (era la primera foto que el jugador subió a sus redes con su novia) no sería la única novedad dentro de la vida de Clara. Todo tendría que ver con un nuevo apodo que recibió por parte del círculo íntimo del exdefensor.

Lo más curioso de este nuevo apodo que le dieron a Clara es que resulta ser un guiño directo a la propia Shakira. Pero, lejos de parecer un golpe directo para la colombiana, tendría que ver también con una picante referencia para la joven de 23 años.

Según trascendió, Martí estaría cada vez más inmersa en los negocios de Gerard, teniendo una mayor injerencia en la empresa Kosmos, corporación en la que trabaja la joven y el nexo por el cual luego terminó conociendo al jugador (Piqué es dueño de dicha empresa).

Los problemas para Clara Chía Martí siguen apareciendo.

También hay que destacar que ahora Clara tendría un rol aún más activo dentro de la King’s League, que también es presidida por Piqué, y según se difundió tendría un trato directo con las figuras más importantes de la liga.

Puertas para adentro, se dice que a raíz de este nuevo rol que ocupa Martí todos los cercanos a Piqué la llamarían 'La Patrona'. Lo curioso es que es el mismo sobrenombre que le dieron los compañeros del ex Barcelona a Shakira, y no justamente como algo positivo ya que no habrían tenido una buena relación con ella. En realidad, el apodo también hace referencia a lo "controladora y dominadora" que puede ser dentro de la vida del español.