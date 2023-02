Como nunca la viste: Millie Bobby Brown compartió fotografías en Instagram y derritió de amor a sus seguidores

Decir que es una de las actrices del momento ya suena antiguo, pero lo cierto es que se ha convertido en una de las preferidas, sobre todo, por la plataforma de streaming Netflix que la convoca para cada nueva producción. Luego del éxito que significó para la N roja Stranger Things, llegó el protagónico en Enola Holmes y la carrera de Millie Bobby Brown continúa en ascenso. Los fans se divierten mucho con sus publicaciones pero esta vez quien sabe ponerse en la piel de Eleven, derritió de amor a sus seguidores con unas fotografías muy simpáticas junto a Jacob Bongiovi, su novio.

Las redes son el lugar perfecto para dar rienda suelta a las sesiones fotográficas más sensuales y empoderadas. Pero no es señal de que no se pueda utilizar también para posar con nuestras parejas y realizar postales divertidas. Si no es así, que se lo digan a Ariana Grande, quien nos enseñó unas fotos súper adorables con su marido, Dalton Gomez y nos hizo derretirnos de amor, al igual que Kourtney Kardashian, quien ahora está plasmada en la pierna de su marido, Travis Barker (en un tatuaje muy comentado). Ahora, una de nuestras 'stranger' favoritas, Millie Bobby Brown, nos ha sorprendido con una fotografía junto a su novio y sus sonrisas lo dicen todo.

Desde que anunciaran su relación en el año 2021, los fans de la actriz y el 'influencer' no han dejado de hablar de lo lindos que son juntos y lo felices que parecen el uno con el otro. Nosotras nos sumamos a ese pensamiento, porque la actriz está genial en las fotos que ya pudimos ver junto a su pareja. Y, en general, la vida de la artista está llegando a picos muy altos, tras haber protagonizado (y ganado el corazón de los fans de las series de misterio y comedia) Enola Holmes (la adaptación del clásico Sherlock Holmes, narrando las aventuras de su hermana, Enola, a quien interpreta Millie).

Y ahora, al entrar a stalkear a nuestra actriz favorita no hemos podido dejar de sonreír con el nuevo posado de ambos artistas en estas fotos que ha compartido Millie en su cuenta personal de Instagram. La publicación la ha acompañado de una frase muy graciosa que seguro te la vas a anotar para utilizar en una publicación futura junto a tus amigos rubios: “Los rubios se lo pasan mejor”.

Millie Bobby Brown compartió fotografías tiernas en su cuenta de Instagram junto a su novio Jacob Bongiovi.

La segunda foto del carrusel es increíble, pues la propia Millie se hace con Instagram con cada look que enseña, como este de top brillante de tirantes 'spaguetti' y pantalón 'denim' (además de unas gafas de sol muy 'cool'). Sin duda, son hermosos y sus fans le han respondido en comentarios lo que todos pensamos: que ella está cada vez más bella y el estar enamorada le queda hermoso.