Agenda llena: estos son los próximos proyectos de Jennifer Lopez para el 2023

Si el 2022 fue un año súper movilizante, este año nuevo podemos asegurar que tendrá el mismo ritmo y la misma adrenalina. Jennifer Lopez acaba de estrenar por Prime Video su nueva película, Bodas de plomo, que tuvo una gran aceptación por parte de la audiencia y ya se prepara para todo el trabajo duro que le demandará este 2023: más cintas en la pantalla grande, incontables eventos y sesiones de fotos y, por supuesto, el lanzamiento de su nuevo disco que ya se espera con demasiadas expectativas tras ocho años de no componer música nueva.

Jennifer Lopez protagoniza Bodas de Plomo en Prime Video y la película cuenta con gran éxito desde el punto de vista de las visualizaciones ya que es una de las más vistas en la plataforma. La crítica en Rotten Tomatoes es menos positiva si tenemos en cuenta que los especialistas le asignan un 46% de aceptación y las audiencias suman un 59% por lo que se puede apreciar que el público es más receptivo para con el film.

Jennifer Lopez estrenó recientemente Bodas de plomo, su última pelicula.

¿De qué se trata Bodas de Plomo? Darcy y Tom reúnen a sus familias para la boda de destino definitiva, pero cuando toman como rehenes a todo el grupo, “Hasta que la Muerte nos Separe” adquiere un significado completamente nuevo en esta hilarante aventura llena de adrenalina en la que Darcy y Tom deberán salvar a sus seres queridos si no se matan entre ellos primero.

Jennifer Lopez cuenta con nuevos proyectos luego de esta película de Prime Video. Uno de ellos es la película The Mother que podrás disfrutar en Netflix a partir del 12 de mayo. En este caso la actriz y cantante personifica a una peligrosa asesina profesional que está preparada para enfrentar cualquier situación y es perseguida aunque eso no le impide salir a defender a la hija que abandonó hace años y hoy se encuentra en peligro.

Por otra parte, Jennifer Lopez también tiene planeado sacar un nuevo álbum musical en 2023. Se trata de This is Me… Now, el primer trabajo de larga duración de la artista en los últimos ocho años. La lista de canciones incluye: This is Me Now, Mad in Love, Can’t Get Enough, Rebound, not. going. anywhere, Dear Ben pt. ll, Hummingbird, Hearts and Flowers, Broken Like Me, This Time Around, Midnight Trip to Vegas y Greatest Love Story Never Told.

Este año, Jennifer Lopez lanzará This is me...now, su último disco.

“Anunciando una nueva era de música para Jennifer Lopez, This Is Me… Now narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas. Un proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes, ella escribe y canta sobre su vida y experiencias que resonarán en todos nosotros. Además, estas historias autobiográficas informadas por el álbum darán como resultado otros proyectos muy personales que se lanzarán el próximo año… más por venir”, manifestó el comunicado de prensa del esperado álbum de Jennifer Lopez.