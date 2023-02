Tristeza absoluta: murió Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna

Tal vez porque Madonna está acostumbrada a las familias numerosas decidió tener tantos hijos. Lo cierto es que la Reina del Pop tiene siete hermanos y no siempre mantuvo una buena relación con todos ellos. De hecho, se encontraba bastante distanciada de Anthony Ciccone, su hermano mayor que acaba de fallecer a los 66 años de edad y ambos habían afirmado en alguna oportunidad que no sentían cariño el uno por el otro.

El músico Joe Henry, quien está casado con la hermana de Madonna, Melanie Ciccone, hizo el anuncio a través de su perfil de Instagram. “Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan hace tantos años”, escribió Henry, de 62 años, junto a una foto en blanco y negro de su difunto familiar.

“Como señala aquí el hermano Dave Henry (quien tomó esta fotografía), Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como pueden hacerlo los verdaderos hermanos. Pero lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar entrever”, escribió Joe Henry en su post.

Henry agregó que mientras “los problemas se desvanecen”, la familia permanece con “las manos extendidas” al otro lado de la mesa. “Adiós, entonces, hermano Anthony. Quiero pensar que el dios en el que creyó tu bendita madre (y la mía) la tiene ahí, esperándote para recibirte”, continuó. "Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión".

Madonna, quien es una de los ocho hijos, creció en Michigan, donde se creía que su hermano mayor residía cuando murió. Su madre, Madonna Ciccone, murió después de una batalla contra el cáncer de mama a los 33 años en 1963. Anthony, por su parte, había luchado durante mucho tiempo contra el alcoholismo y, según los informes, estuvo sin hogar durante varios años. Según los reportes, en un momento había estado viviendo debajo de un puente en Michigan.

En diciembre de 2017, Daily Mail informó que Anthony había completado un programa en un centro de rehabilitación y luego se volvió a conectar con su familia. Años antes, Anthony habló en contra de Madonna y el resto de su familia, acusándolos de no preocuparse por él. “Soy un cero a sus ojos, una no persona. Soy una vergüenza. Si me muero congelado, mi familia probablemente no lo sabrá ni se preocupará por eso durante seis meses”, dijo en 2011 , según el Daily Mail.

“Mi padre estaría muy feliz si yo muriera de hipotermia, entonces no tendría que preocuparse más por eso. Es de la vieja escuela, creció en la depresión”, continuó antes de afirmar que él y la cantante de Vogue “nunca se amaron”. “Nunca la amé en primer lugar, ella nunca me amó. Nunca nos amamos”, afirmó.