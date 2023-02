Karol G celebra su nuevo disco posando con un hiper sensual bikini blanco

Karol G viene de ser noticia durante los últimos días luego de haber sacado su nuevo tema 'TQG' (Te quedé grande) junto a Shakira, uniéndose a su compatriota en esta saga de revancha por parte de la barranquillera hacia Gerard Piqué y las infidelidades que cometió su ex.

Sin embargo, a pesar de situarse en el centro de la escena, Karol G sabe destacarse por sí sola, ya sea con su música tan imponente desde su género urbano como así también con su figura de excelencia, gozando de un físico increíble que suele ser tan envidiado como elogiado en redes sociales.

Karol G celebró su nuevo disco luciendo un top blanco parte de un atuendo multicolor.

Con su nuevo tema explotando en las diferentes plataformas y aprovechando esta vuelta al epicentro de la atención mediática, La Bichota expresó a través de su cuenta oficial toda la felicidad que tiene en estos momentos.

Fue así como, en medio de este festejo que se une al estreno de su nuevo disco, 'Mañana será bonito', la nacida en Medellín reinventó el clásico bikini blanco y deslumbró a sus seguidores.

El flamante álbum de la cantante de 32 años se lanzó hace apenas unos días, el pasado 24 de febrero, a través de Universal Music Latino.

El nuevo disco de Karol G cuenta con un total de 17 canciones, dentro de las cuales no solamente se destaca el que produjo junto a Shakira sino también teniendo otras colaboraciones como las de Carla Morrison, Quevedo, Sean Paul, Justin Quiles, Romeo Santos, Ovy On The Drums, entre otros.

Lo que quizá para muchos pasó desapercibido es que, mientras que Shakira recientemente se separó de Piqué, Karol G tuvo una ruptura mediática de Anuel AA después de dos años en pareja. Y en medio de todo esto también tiene que ver el lanzamiento de TQG.

Por todo esto y más, en su última publicación y al compartir las fotos del bikini blanco que honra este estreno, la cantante escribió que estaba muy agradecida por el apoyo y amor que ha estado recibiendo durante este tiempo.