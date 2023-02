Revelaron a cuánto asciende la fortuna de Gerard Piqué

En su carrera como futbolista Gerard Piqué fue uno de los jugadores profesionales que más títulos ha conseguido con el FC Barcelona, equipo donde se inició en sus inferiores y se retiró, con lágrimas en los ojos, el pasado noviembre de 2022. Fueron dos décadas de gloria en el fútbol de élite, donde no sólo se congratuló con su equipo de primera división, sino también con la selección de España, con la cual se consagró campeón del Mundial Sudáfrica 2010. Tras decir adiós al popular deporte, el ex de Shakira potenció su faceta de empresario, que también va engrosando su fortuna acumulada como deportista.

Recientemente, la plataforma especializada “Celebrity Net Worth”, ha revelado a cuánto asciende el patrimonio del padre de Sasha y Milan. Según el sitio, el ex defensor del FC Barcelona es dueño de 80 millones de Euros, que incluye también lo generado por otros emprendimientos fuera del fútbol.

La fortuna de Gerard Piqué no solo proviene de lo que ganó jugando al fútbol.

Es así que, la empresa “Kosmos Holding”, de la cual es copropietario junto al empresario japonés Hiroshi Mikitani, con quien es socio desde 2017, adquirió los derechos de la Ligue 1, primera división del fútbol francés, para vender de esta forma los derechos de retransmisión de los partidos a Mediaset España, de Ibai Llanos.

Cabe destacar que Llanos es uno de los streamers más famosos de España y el mundo, y justamente con él, Piqué también se unió para fundar y manejar la ahora famosa “Kings League”, un campeonato de fútbol amateur creado en 2022 en asociación con otros ex futbolistas que fueron estrellas mundiales.

Gerard Piqué tiene varios negocios que le permiten importantes ingresos económicos.

Además, Gerard Piqué es propietario del equipo de fútbol de segunda división español FC Andorra, el cual fue adquirido por el ex deportista cuando el club no se encontraba en las mejores condiciones, sin embargo, logró sacarlo adelante. Así también el ex de Shakira posee acciones en la compañía “Kypers”, dedicada a la fabricación de anteojos, de la cual es la imagen de dicha firma que es muy exitosa en España y comienza a abrirse mercado en Estados Unidos.

El sitio especializado en fortunas, también reveló algunas de las pertenencias del ex jugador como por ejemplo, dos casas, una en el centro de Barcelona que supera los 4 millones de euros, y otra en la montaña con valor de 3 millones, y 7 autos de alta gama: Aston Martin DB9 GT, Maserati GranCabrio, Mercedes AMG S63, Porsche Panamera, BMW Serie 6, Audi Q7 y Mercedes SLK.

A pesar de que su empresa madre “Kosmos” ha perdido el contrato millonario que lo unía al torneo de Copa Davis de tenis, Piqué tiene muchas cosas con que entretenerse y seguir aumentando su ya millonaria fortuna.