Luego de 22 años, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación

Desde hace 22 años, Andrea Legarreta camina tomada de la mano de Erik Rubín. El amor surgió en una discoteca, cuando un amigo en común los presentó. Desde el primer momento, el ex Timbiriche sabía que la presentadora iba a ser su esposa y la madre de sus hijos. Por supuesto, no se equivocó.

Durante todo este tiempo, ambos se acompañaron en los momentos más bellos de su vida como también en los más difíciles. Y aunque parecía que nada ni nadie podría separarlos, confirmaron en sus redes sociales que decidieron tomar caminos separados. Una noticia que, definitivamente, sorprendió al público.

Andrea Legarreta se separa de Erik Rubín / fuente: instagram - erikrubinoficial

Andrea Legarreta confirma que se separó de Erik Rubín

En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un bello video donde se ve a ambos caminando y abrazados. Este posteo lo acompañó con un texto extenso, donde confirma que ya no están juntos pero que siempre existirá una buena relación entre ellos.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar… Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’”, arranca diciendo el posteo.

“Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros. Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros“, escribió Andrea Legarreta.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio“, agregó la estrella. En el texto también deja en claro que no se separaron por un problema de por medio, sino porque su relación se transformó.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja“, explica la ex esposa de Erik Rubín.

Por último, la presentadora menciona que la separación fue muy difícil para ambos, pero que era un tema que venían charlando hace meses. De esta manera, el fin del amor terminó siendo un acuerdo mutuo: “Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo. Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia“.