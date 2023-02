Kate del Castillo recordó uno de sus momentos más dolorosos de su vida: "Era muy vergonzoso"

Cuando hablamos de Kate del Castillo, es imposible no recordar varios de sus trabajos en el mundo de la interpretación. La estrella tuvo la oportunidad de ponerse en la piel de personajes inolvidables, los cuales no tardaron en ganarse la aceptación de los espectadores y los aplausos de la crítica.

Definitivamente, desde hace años está viviendo su mejor momento como actriz. Y aunque dentro de su área laboral consiguió grandes éxitos, en su vida privada tuvo que hacerle frente a sucesos que le causaron mucho dolor y que le rompieron por completo el corazón.

Kate del Castillo y uno de los momentos más dolorosos de su vida / fuente: instagram

Kate del Castillo recuerda un momento muy doloroso

Si nos enfocamos en su vida privada y lo que sucedió dentro de su hogar, rápidamente se viene a nuestras mentes el nombre “Luis García“. Esto se debe a que la actriz estuvo casada con el futbolista mexicano, quien se convirtió en su primer esposo durante un tiempo y con quien pasó momentos muy difíciles.

Durante una charla con la periodista Pamela Cerdeira, Kate del Castillo habló sobre su nuevo proyecto titulado Volver a caer. De esta manera, se refirió a las luchas y aprendizajes que tuvo a lo largo de su vida y que la llevaron al lugar donde se encuentra ubicada en la actualidad. “He tenido una vida con unos cuantos topecillos, pero creo que todas las mujeres tenemos esa parte de resiliencia”, comentó.

“Empecemos desde mi primer matrimonio… Éramos como la pareja del año, el futbolista, la actriz, y todo esto y luego lo que vino pues fue muy vergonzoso, no, todo esto de abuso y todo eso fue muy vergonzoso para mí era como estar entre una persona que amas, ilusionada, porque me casé muy ilusionada”, confesó la estrella.

“De hecho, fue de las cosas que me ocupó para venirme acá, a otro país, porque tenía a la prensa encima de mí y era muy vergonzoso lo que estaba pasando”, recordó la protagonista con total sinceridad. En la misma línea, Kate del Castillo recordó como la separación y como la investigación por parte de las autoridades tras su encuentro con El Chapo Guzmán, terminaron afectando su carrera.

“Porque me encontraba justo en este momento de mi vida donde nadie me contrataba, donde me quitaron contratos, donde no tenía dinero, donde tuve que pagar un dineral al gobierno mexicano. Casi tuve que vender mi casa”, explicó.

La estrella recordó que todo el mundo decía que no había pagado sus impuestos en el año 2010, cuando ella realmente lo había hecho. De esta manera, tuvo que depositar una importante suma de dinero dos veces seguidas. Esto no solo la marcó a nivel económico, sino también a nivel público: pasó de estar en la cima a bajar de golpe.

“Fue un castigo, yo lo veo así, eran todos mis ahorros”, añadió la intérprete. Por supuesto, con el tiempo y con mucho esfuerzo, la estrella logró volver a colocarse entre las actrices latinoamericanas más aclamadas del mundo. Su talento y resiliencia la llevaron muy lejos, y la convirtieron en una artista que no para de cosechar éxitos.