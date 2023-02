Ana Gabriel sorprende al anunciar que se retira de la música

Tras 48 años de una exitosa carrera artística, en la cual ha llegado a la cima las listas con canciones como “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, Y aquí estoy”, Evidencias” y “Ni un roce”, entre muchas más, la cantante mexicana Ana Gabriel se ha consolidado como una de las figuras de la canción en español más importantes a nivel global. Ahora, la compositora sacudió a la industria del espectáculo y a sus fans al anunciar su retiro definitivo de la música.

Ana Gabriel reveló los motivos por los que se aleja de la música.

"Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir", reveló durante un concierto. "Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas", expresó la emblemática artista.

María Guadalupe Araujo Yong, que es el nombre real de la cantante, dejó claro que debido a la gran cantidad de compromisos profesionales que tiene todavía por cumplir, no sabe bien la fecha en la que se hará efectivo su retiro de los escenarios. "No puedo decirles, no sé cuándo. Puede ser el año que viene, puede ser en dos años", dijo Ana Gabriel.

Aún no está confirmada la fecha del adiós de Ana Gabriel.

Cabe destacar que el fin de semana pasado, en uno de los conciertos brindados por la artista, fue blanco de algunas agresiones por parte del público presente, que no estaba de acuerdo con la postura política de la cantante. Esta falta de respeto no fue tolerada por la compositora y así lo hizo saber de manera enérgica. "En 48 años de carrera jamás me había pasado esto. Asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones", dijo Ana Gabriel evidentemente molesta.

Mientras tanto, la artista mexicana tiene por cumplir una gira por Europa por lo que todavía seguirá trabajando en la música, aunque de un momento a otro pueda anunciar la fecha de su adiós.