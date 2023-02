Todos los amores que pasaron por la vida de Taylor Swift

Taylor Swift siempre nos ha contado su vida a través de sus canciones. No solo fuimos partícipes del momento difícil que vivió a causa de Kim Kardashian y Kanye West, sino que también conocimos detalles sobre los hombres que pasaron por su vida y se adueñaron de su corazón. Hoy te contamos quiénes fueron sus parejas durante todos estos años.

Taylor Swift y los corazones que conquistó durante estos años / fuente: instagram - roaramagazine

Los amores que pasaron por la vida de Taylor Swift

Joe Jonas

El romance comenzó en julio de 2008 y solo duró un par de meses. Después de compartir salidas y pasar tiempo juntos, la pareja se separó definitivamente en octubre del mismo año. Según confirmó Taylor Swift en una entrevista, el cantante cortó el vínculo a través de una llamada telefónica. ¡Muy mal!

Lucas Till

El actor participó en el videoclip de You Belong With Me, una de las canciones más famosas de la artista durante los inicios de su carrera. Al parecer, la química que tuvieron fue tan fuerte que comenzaron a salir tras la filmación. Sin embargo, el romance duró muy poco: de marzo a abril de 2009.

Taylor Lautner

El actor de Crepúsculo y Taylor Swift comenzaron a salir gracias a Valentine‘s Day, una película romántica en la que participaron ambos y daban vida a una pareja. Aun así, el amor no logró perdurar en el tiempo. La estrella decidió dedicarle una canción titulada Back to December, la cual habla sobre la corta relación que mantuvieron.

John Mayer

Tal vez una de las parejas más polémicas que tuvo la cantante. Pese a la gran diferencia de edad, ambos mantuvieron una relación que duró algunos meses. La ruptura fue tan traumática para Swift, que decidió escribirle una canción llamada Dear John.

Jake Gyllenhaal

Sin lugar a dudas, se trata de uno de los romances más famosos que tuvo la estrella. Ambos se conocieron a mediados de 2010 y oficializaron su relación en octubre de dicho año. Lo cierto es que la alegría duró poco y tres meses más tarde, la pareja tomaría la decisión de separarse.

En el 2012, Taylor Swift decidió contar su historia mediante el álbum Red. Allí le dedicó temas como All Too Well y We Are Never Ever Getting Back Together. Con el relanzamiento del disco, la estrella dio a conocer la versión de 10 minutos de All Too Well y también lanzó un cortometraje protagonizado por Sadie Sink y Dylan O‘brien.

Harry Styles



Cuando fueron vinculados por primera vez en noviembre de 2012, las redes sociales estallaron. Había fanáticas de One Direction que estaban en contra de la relación, y que acusaban a la intérprete de utilizar a Harry para obtener más fama. Definitivamente, fue uno de los romances más agotadores de la estrella. Al igual que a sus ex amores, Styles también tiene sus propias canciones: I Knew You Were Trouble, Style y Out of the Woods.

Calvin Harris

Se conocieron en los Elle Style Awards de febrero de 2015. Un mes después, Taylor Swift fue vista con el DJ en Whole Foods en Nashville. Hasta el momento, solo protagonizaban rumores de romance. La confirmación oficial llegó en los Billboard Music Awards de ese mismo año, cuando ambos decidieron besarse frente a las cámaras.

Lo cierto es que la cosas no terminaron bien entre ambos: Tay acusó a Calvin de haberle robado su canción This Is What You Came For, y él no dudó en insultarla en las redes sociales.

Tom Hiddleston

Durante 2016, desde mayo hasta septiembre, la cantante mantuvo una relación amorosa con el intérprete de Marvel Studios. Ambos comenzaron a salir tras cruzarse en la Met Gala, donde bailaron juntos toda la noche. El romance fue confirmado por The Sun, quien publicó las fotografías de ellos dos besándose en lo alto de Rhode Island.

Joe Alwyn

El actor y la cantante también se conocieron en la Met Gala. Durante 2018, The Sun confirmó la noticia de que Taylor Swift había comenzado una relación amorosa. Desde entonces, la intérprete se muestra muy enamorada y feliz junto a su pareja. A diferencia de sus anteriores relaciones, prefiere mantener su amor en la privacidad.