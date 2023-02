El mal momento que pasó Adamari López

La popular conductora Adamari López compartió hace dos semanas con sus seguidores una experiencia que le hizo pasar un mal momento. A través de una transmisión en vivo, la presentadora comenzó diciendo: "Me tiembla todo".

La mamá de la pequeña Alaïa confesó que luego de las fiestas navideñas de 2022, no había retomado sus ejercicios con el compromiso que lo venía haciendo hasta el año pasado. Si bien reconoció que corrió bastante, aún no había vuelto con su entrenadora personal por dos motivos. Por un lado, la personal estaba de viaje y por el otro, “la flojera” que le agarró a la también actriz.

Luego de las fiestas navideñas, a Adamari López le costó retomar su rutina de ejercicios.

Fue así que cuando la ex de Toni Costa se decidió hace un par de semanas a volver a entrenar como se debía, confesó que pasó un mal momento. "Me duele hasta el pelo", expresó la presentadora.

Notablemente cansada reveló como se sentía luego de retomar su actividad física de manera estricta. "Me tiemblan las manos, ¡estoy fatal! Acabo de montarme en el carro y me tiembla todo, me duelen los brazos, me duelen las piernas, es como volver a empezar otra vez, dejar como mucho un mes el entrenar, cuesta muchísimo trabajo y pasa factura en el cuerpo, estoy que no quiero volver mañana, pero tengo que volver porque tengo que volver a crear esa resistencia y esa disciplina, y volver a entrenar todos los días", dijo en aquel momento.

Adamari López ya volvió a entrar en ritmo.

Aunque le costó mucho retomar la rutina, Adamari está segura de que está comprometida a no volver a las situaciones del pasado donde su cuidado de salud quedaba relegado en segundo plano. "Ahora cuenta la disciplina y el empeño que yo le ponga para lograr este objetivo de vida saludable que quiero seguir teniendo, si me pongo excusas, puedo volver a donde estaba antes y eso es algo que no quiero", señaló López.

Asimismo, en esa ocasión, Adamari alentó a sus seguidores a que la acompañen y se puedan divertir juntos, ya que en estos casos, la motivación es muy importante. "Vamos a motivarnos mucho", expresó. "Feliz de lograrlo otra vez y de estar enfocada", concluyó.

Hoy, Adamari López ya ha entrado en ritmo, y continua con su estricta rutina de ejercicios y alimentación que la hace verse como una de las mujeres más atractivas de la industria del entretenimiento.