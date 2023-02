¿Por qué Adamari López decidió vender todos sus vestidos?

Es sabido que la carismática conductora Adamari López es una persona emprendedora como pocas, y también marca tendencia con sus looks que inspiran a millones de mujeres de todas las latitudes. Ahora ha unido estas dos cosas que darán la oportunidad de tener alguno de sus atuendos ya que decidió vender sus vestidos que lució en alguna ocasión tanto en su programa “Hoy Día” de Telemundo, como en eventos de la alfombra roja.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la puertorriqueña, en compañía de su amigo Carlos Pérez Ruíz realizó un anuncio importante. "Voy a tener otro emprendimiento para mí, pero también para Alaïa", dijo Adamari.

Las fanáticas de Adamari López podrán adquirir sus icónicos vestidos usados en su programa y en la alfombra roja.

Y es que desde que perdió tanto peso, López no ha podido usar más algunas piezas que vestía en aquel entonces, así que pondrá las pondrá a la venta para que sus fans y amantes de la moda puedas adquirirlas si así lo desean. "Voy a abrir una cuenta de Poshmark. No voy a volver a ese peso que tenía antes, entonces tengo un montón de ropa que son nuevas, que tienen etiqueta o que ya no me quedan. Las voy a vender económicas, no importa lo que diga el ticket de precio, voy a buscar una manera que puedan adquirir cosas buenas", expresó la mamá de Alaïa, aclarando que las prendas son de talle "Large".

Adamari López aclaró que el talle de los vestidos son todos "Large".

Con lo que recaude de este nuevo emprendimiento, Adamari aclaró que será destinado para dos causas. Una, ayudar a organizaciones benéfica, y otra solventar el futuro de su pequeña hija. "De cada dólar, 25 centavos irán a una entidad benéfica y 70 centavos se los vamos a ir ahorrando para Alaïa así cuando ella sea grande, tiene un dinerito guardado para sus estudios," explicó la conductora y actriz.

Si bien aún no ha puesto en marcha la tienda, bajando la app “Poshmark”, sitio web donde se consigue ropa usada de buena calidad y a buen precio, se podrán adquirir vestidos icónicos de Adamari López.