Las fuertes declaraciones de Liliana Rodríguez, la hija de “El Puma”, sobre “La Casa de los Famosos 3”

Una de las figuras que muchos creían que llegaría a la final del reality show “La Casa de los Famosos 3”, y por qué no ser la ganadora, era Liliana Rodríguez, la hija de “El Puma”. Sin embargo, fue expulsada en la segunda ronda de eliminación y así la audiencia se quedó con las ganas de conocer mejor a la artista venezolana.

Si bien Liliana visitó varios programas de Telemundo luego de su eliminación, sus fans aseguran que extrañan a la cantante, quien luego de salir de “la Casa”, no apareció más en las galas del programa, y ni siquiera está en las gradas junto a sus compañeros comentando lo que pasa en el reality.

Tras su eliminación de reality show, Liliana Rodríguez arremetió contra "La Casa de los Famosos".

Ahora, a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Liliana rompió el silencio y habló sobre su experiencia en la tercera edición de “La Casa de los Famosos” Así fue que la hija de “El Puma” Rodríguez, se refirió sobre una supuesta mano negra y manipulación dentro de la producción de Telemundo. "Mi vida no la decide ni Endemol, ni Telemundo, ni nadie, la decide Dios nada más", expresó.

Liliana también reveló porque ya no está más en las galas tampoco. "No he ido, no porque me haya negado, sino porque simplemente no me han llamado. Yo prefiero quedarme tranquila y no preguntar el porqué, porque Dios está en control de todo. Por supuesto, si me invitan, yo voy a ir con gusto a hacer lo mismo que hice en la primera. En la primera estaban buscando un circo romano sangriento y Dios no lo permitió. Pero yo lo respeto y siempre voy a hablar con la verdad", explicó la venezolana.

La polémica Liliana Rodríguez habló de una supuesta mano negra y manipulaciones dentro de "La Casa de los Famosos".

Así también advirtió que es conocedora de un rumor sobre lo que podría pasar en la octava semana dentro de “la Casa”, y de ser cierto, se pondría en contacto con quien corresponda para hablar sobre ese asunto. "Estoy en realidad más dentro de LCDLF que fuera, no les puedo decir más pero pase lo que pase vamos de la mano de Dios y juntos adelante. Adelanto una cosita. Metieron gente para armar conflicto porque había demasiada paz y demasiada armonía", expresó.

Liliana apuntó hacia la producción del programa ya que creer que no le están dando al público lo que éste busca, y que por ello deberían replantear algunas cosas. "Quizá esta ecuación cambie al final de la temporada, quizá", dijo.

Por otro lado, la ex participante del show tiene a sus favoritos, que son, Paty Navidad y Pepe Gámez. Al mismo tiempo, se despachó con “El Rey grupero”, de quien dijo que hay que echarlo lo antes posible. "Es un lobo disfrazado de oveja y es un bully", sentenció Liliana.