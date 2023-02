La sorprendente nueva imagen de Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault

Recientemente se llevó a cabo el show de Gucci durante el “Milán Fashion Week”, donde Valentina Paloma, la hija de la actriz mexicana Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault, sorprendió a todos al llegar con un nuevo look, luciendo su cabello ondulado y de color rubio platinado.

La adolescente de 15 años estuvo acompañada por su media hermana Mathilde Pinault, su madre y su padre en el prestigioso evento del mundo de la moda. Si bien Salma Hayek es es famosa por mantener siempre el mismo look trigueño, al parecer a su hija Valentina le gusta jugar con las tendencias y el tono de su cabello, que ya lo lució en otras ocasiones algo más castaño pero nunca un rubio tan pronunciado.

Valentina Paloma sorprendió a todos con su nuevo look.

En una conversación con el medio “People en Español”, Salma Hayek se refirió a los cambios que está experimentando su hija Valentina Paloma. "Es maravillosa y la aventura de descubrir su evolución y como la cabeza se le mueve, y como se va transformando y creciendo y evolucionando, ha sido fascinante. Trato de ser muy respetuosa, no solo de su privacidad, sino de quien es ella y en quien se transforma, y no ser una persona que le tiene que estar diciendo todo el tiempo: 'Tienes que ser así'. Si no darle el espacio para que descubra quién es ella sin mis prejuicios, sin mis expectativas. Guiarla, pero al mismo tiempo no imponerle una imagen de quien yo quisiera que ella fuera", dijo la también empresaria mexicana.

Valentina Paloma posó junto a su familia en la gala de Gucci en el "Milán Fashion Week".

En una oportunidad, la hija menor François-Henri Pinault ha expresado su deseo de ser actriz y directora de cine cómo su madre. "Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir", dijo Valentina a “Vogue México” cuando apareció en la portada de la revista junto a su madre.

Lo cierto es que Valentina Paloma está creciendo y dejando atrás esa imagen de niña, y siendo ya una adolescente, está en la búsqueda de un estilo propio.