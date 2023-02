La increíble transformación física de Austin Butler a lo largo de su carrera

Austin Butler recibió el reconocimientos no sólo de la audiencia mundial sino de los distintos profesionales del cine por su interpretación de Elvis Presley en la biopic del legendario músico. Cada vez falta menos para la tan esperada gala de los Premios Oscar y, como no podía ser de otra forma, también fue nominado en la categoría de Mejor Actor, por lo que crecen las expectativas para llevarse este importante galardón. Mientras hacemos la cuenta regresiva, repasemos los distintos looks que experimentó el artista en la pantalla hasta convertirse en el Rey del Rock and Roll.

El actor norteamericano de 31 años atravesó distintos cambios de look a través de su carrera profesional como podemos apreciar en Switched at Birth de 2011-12 donde interpretó a James "Wilke" Wilkerson III, el mejor amigo rico de Toby, uno de los protagonistas, que está en una banda con él. Se lo puede ver bien rubio, muy joven y con un look grunge.

Austin Butler en Switched at Birth.

Luego llegaría el turno de The Carrie Diaries donde el pelo del actor sigue bien dorado pero esta vez tirado hacia atrás y con un look entre formal y casual, algo bastante contemporáneo, para el programa de TV que está centrado en la vida de Carrie Bradshaw y su paso por el instituto durante sus dos últimos años. Todavía no estamos en el punto alto de la carrera del intérprete.

Austin Butler en The Carrie Diaries.

En The Shannara Chronicles Austin Butler es Wil Ohmsford, un humano/medio elfo que es el último de la línea de sangre de la antigua familia Shannara. Está destinado a ayudar a salvar las Cuatro Tierras de los demonios. Posee tres Elfstones, que pertenecieron a su difunto padre. El look para esta serie es ciertamente fantástico, por no encontrar mejores palabras para describirlo.

Austin Butler en The Shannara Chronicles.

Quentin Tarantino eligió a Austin Butler para ser parte del elenco de Once Upon a Time in Hollywood donde le prestó el cuerpo al asesino Tex Waston, parte de la infame Familia Manson que integra la trama de este film protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. El look de Butler respondió al típico de fines de los 60, época en la que está ambientada la trama de esta cinta.

Austin Butler en Once upon a time in Hollywood.

Por último llegamos a Elvis, el film por el que Austin Butler está nominado al Premio Oscar gracias a una performance impresionante que dejó maravilladas a las audiencias del mundo entero. Por supuesto que el look del actor tuvo mucho que ver con el éxito que consiguió, desde los peinados al vestuario pasando por la actitud que le imprimió el intérprete a su personaje. Todos condimentos propios de una actuación que quedará para el recuerdo.