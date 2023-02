Jenna Ortega vs Lily Collins: quién ganó más premios por su trabajo

Ambas son protagonistas de las dos producciones más vistas de 2022 en la plataforma Netflix: Emily in Paris y Merlina. Estos programas aumentaron su nivel de popularidad de manera considerable y se convirtieron en las actrices más queridas y buscadas del momento. Hablamos de Lily Collins y Jenna Ortega, quienes además de una belleza singular se destacan por su talento innato para cautivar frente a cámara y tienen el poder de la versatilidad. Por eso, no es casual que conserven en sus hogares varios galardones por su trabajo. Te contamos quién de ellas es la más premiada hasta el momento.

La actriz Jenna Ortega logró un boom con su imagen a partir de Merlina, esa comedia oscura con misterio que está basada en la hija mayor de la icónica Familia Addams mientras que Lily Collins tenía destino de fama siendo la hija del músico Phil Collins además de ser la protagonista de Emily in Paris, un programa de televisión creado por la mente inquieta de Darren Star que navega entre ser una comedia y un drama sobre la vida de una joven norteamericana en París.

Jenna Ortega ha recibido varios premios por su trabao a lo largo de su carrera.

Ambas intérpretes están en el centro de la escena de la industria cinematográfica de Hollywood y todo lo que hacen es noticia. El público está esperando ansiosamente sus próximos proyectos como es el caso de Jenna Ortega y su próxima participación en la siguiente entrada en la franquicia slasher Scream. También las vidas personales de las actrices son motivo de titulares.

En 2018 Jenna Ortega se llevó dos premios a casa. En el marco de los Premios Imagen fue galardonada como Mejor Actriz Joven de TV por su trabajo en Stuck in the Middle mientras que en el Festival de Southampton ganó el Premio a Mejor Actriz en Largometraje por Saving Flora. En 2022 la intérprete también salió premiada en este caso en los MTV Movie and TV Awards donde ganó la categoría Actuación más Asustada por Scream.

Lily Collins ha ganado algunos premios más que Jenna Ortega por su trabajo en la actuación.

Lily Collins también también se ha llevado varios premios a casa. En 2008 ganó como Artista Joven del Año por su trabajo en One to Watch en los Young Hollywood Awards. En 2012 ganó en los Teen Choice Awards la categoría Actriz de Ciencia Ficción o Fantasía por Mirror Mirror. En 2013 fue destacada como La Adolescente más Ruda del Verano por Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso en los MTV Movie Awards. Por último, en 2017 fue galardonada con el Lacoste Spotlight Award en los Costume Designers Guild por Rule Don’t Apply.

Tanto Jenna Ortega como Lily Collins estuvieron nominadas para un Golden Globe por sus respectivos trabajos en Merlina y Emily in Paris sin embargo ninguna de las dos logró obtener ese importante premio, por lo menos no hasta el momento. Así como están la cosas entre las actrices la que más estatuillas se llevó a casa es Lily Collins pero ambas lograron muchas nominaciones en su vida profesional y todavía les queda mucho camino por recorrer.