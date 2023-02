House of the Dragon: anunciaron la fecha oficial del estreno de la segunda temporada

Si hay algo para destacar del 2022 son las grandes producciones que llegaron a la pantalla grande y a la chica para maravillar a las distintas audiencias. Una de ellas fue House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones emitida por HBO Max. El show fue tan aclamado desde el primer episodio que ese mismo día anunciaron que tendría su continuación en una segunda temporada. Las historias épicas, sobre todo, las adaptaciones de libros, siguen siendo las preferidas del público y la noticia de esta semana para los fanáticos de los dragones es que acaban de oficializar la fecha de estreno para la segunda entrega.

El principio del relato nos presentó al rey Viserys I Targaryen, quien se encontraba a la espera de su nuevo heredero, pero las complicaciones en el parto derivaron en el fallecimiento tanto del niño como el de su esposa Aemma. Ante esto, tomó la decisión de nombrar como heredera a su hija, Rhaenyra, sin antes desterrar a su hermano Daemon, quien ya ha dejado en claro su ambición por tomar el poder y recuperar el lugar que ocupa su sobrina. Por otra parte, esta decisión despierta la queja de una parte del reino.

Si bien se preveía que el programa tendría más de una entrega, desde la cadena anunciaron su renovación luego de la emisión de su primer capítulo, el cual rompió récords de audiencia. Ya con el éxito consumado y con un tiempo sin novedades, quien se refirió en esta ocasión fue Casey Bloys, CEO de contenido de HBO y HBO Max, y confirmó que la temporada 2 de House of the Dragon se estrenará en el verano estadounidense de 2024, es decir, entre junio y septiembre de ese año.

La segunda temporada de House of the Dragon se estrenará entre junio y septiembre de 2024.

Si bien no se han revelado grandes detalles de la producción, se sabe que el rodaje comenzará en marzo en un set de grabación en Londres, pero también tendrá lugar en locaciones de España. Por otra parte, se ha confirmado que Miguel Sapochnik no regresará como showrunner y solo quedará Ryan Condal, quien explicó que el show se expandirá a más escenarios del universo de Game of Thrones.

En el mes de marzo comienza el rodaje de la segunda temporada de House of the Dragon.

El cierre de la primera temporada de House of the Dragon fue emocionante para los fans, ya que la muerte de Viserys desencadenó el juego por el poder y la asunción al trono. En los siguientes episodios veremos el inicio de la guerra civil entre los negros, con Rhaenyra y sus acompañantes, frente a los verdes, quienes apoyan a la viuda Alicent y su hijo, el nuevo rey Aegon.