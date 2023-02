Esta es la enfermedad que padece Álvaro Morte, “El Profesor” en “La Casa de Papel”

El pasado 23 de febrero fue el cumpleaños número 47 del actor español Álvaro Morte, quien se convirtió en una de las figuras más queridas y populares de las pantallas en los últimos tiempos al interpretar a “El Profesor” en la super exitosa serie “La Casa de Papel” de Netflix. Lo que pocos saben es la enfermedad que padece el artista que pudo costarle la vida.

Álvaro saltó a la fama cuando dio vida al líder de una banda de ladrones en la producción de la plataforma de streaming. Desde ese momento, el actor fue la cara más reconocida del súper proyecto de Netflix, donde los criminales con nombre de ciudades utilizaban la máscara de Salvador Dalí.

Fue así que Tokio, Río, Denver, Nairobi, Oslo, Moscú y Helsinki, se convirtieron en héroes en todo el mundo y acumularon millones de fanáticos de todas las latitudes. Sin embargo, “El Profesor” ha tenido que lidiar con una enfermedad que puso en riesgo su vida a muy temprana edad.

Álvaro Morte dio vida a "El Profesor", emblemático personaje de la serie "La Casa de Papel".

Esta es la enfermedad de Álvaro Morte

En su momento, el español comentó que cuando tenía 30 años de edad, fue diagnosticado con un tumor maligno en el muslo, enfermedad que hizo replantearse su forma de vida.

"Tengo muchísimo que celebrar. Estoy tremendamente contento. Soy una persona muy optimista y creo que cualquiera podría tener cosas que celebrar. Siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida. Yo también he pasado por malos momentos y, aun así, en todo momento procuraba mirar para arriba. Creo que lo inteligente en la vida es saber encontrar esas cosas por las que brindar", declaró en una oportunidad.

Álvaro Morte tomó la enfermedad que padece como una oportunidad de vida.

En un programa solidario denominado “CRIS contra el cáncer”, el actor tuvo una charla con niños quienes le cuestionaron cómo fue lidiar con la noticia que le habían dado. "A mí me comunica un médico un día a las 3 de la tarde qué me pasaba. Y claro, cuando te dicen eso te quedas un poco descolocado… Esa noche todavía no lo había entendido del todo, no había asimilado todo eso, me di cuenta de que podía tener miedo", recordó en esa ocasión.

Lo cierto es que Álvaro Morte vio en esta enfermedad una oportunidad de vida, y aconsejó a no entregarse al miedo y seguir adelante. Hoy, el actor español se encuentra más recuperado y gozando de la fama, ya que sus millones de fans alrededor del mundo están pendientes de sus próximos proyectos.