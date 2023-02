El nuevo momento incómodo que vivieron Gerard Piqué y Clara Chía al ser expulsados de un restaurante

Desde el momento que Shakira y Gerard Piqué oficializaron su ruptura, la vida de la famosa pareja cambió definitivamente. La colombiana vivió meses difíciles de tristeza refugiándose en sus hijos e intentando lanzar nuevas canciones, mientras que el ex jugador del Barcelona se convirtió en el blanco fácil de los paparazzis que lo persiguen a sol y sombra en busca de la primicia. Sin embargo, Clara Chía nunca fue un secreto pero la consecuencia inmediata de ser la tercera en discordia fue el avasallamiento y la persecución de los medios y los fans por haber lastimado a la cantante de Barranquilla.

No hay día en el que Gerard Piqué y Clara Chía amanezcan sin verse envueltos en alguna polémica. Tras la ruptura del futbolista con Shakira y las diferencias constantes de la colombiana, la nueva pareja vive en el foco de la noticia. Todo saltó por los aires a raíz de la canción de Shakira con Bizarrap,BZRP Music Sessions #53, en la que ataca a la nueva novia de su ex pareja “Clara-mente no es como suena” o “Clara-mente es igualita que tú”. Desde entonces no hay respiro para ellos.

Gerard Piqué y Clara Chía volvieron a vivir un momento incómodo al ser expulsados de un restaurante porque el dueño es fanático de Shakira.

La joven ha sido señalada por ser la tercera en discordia en la separación del deportista y la cantante Shakira, lo que ha provocado que muchos se posicionen al lado de la colombiana y en contra de la catalana. Gerard Piqué y Clara Chía se han visto envueltos, nuevamente, en una polémica que, real o no, ha situado a la nueva pareja entre las tendencias en internet.

En esta ocasión la disputa surgía tras darse a conocer un video de TikTok donde se ve al ex futbolista y a su chica, supuestamente, expulsados de un restaurante japonés de Barcelona, porque el dueño se declaró fan de Shakira. En concreto, la pareja habría intentado entrar en el local, pero el dueño se habría negado a atenderlos.

“Le es más fiel el restaurantero a Shakira que el mismo Piqué”, “Yo en su lugar no los hubiera sacado les habría colocado todas las canciones de Shakira” o “Están pagando su karma”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios compartieron en TikTok. El video se ha viralizado en redes sociales, superando los tres millones de visualizaciones, y ha generado un sinfín de reacciones por parte del público. Mientras algunos aplauden la actitud del dueño del local, otros critican la situación y defienden a la nueva pareja del futbolista.