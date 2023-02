El gesto que tuvo Shakira con su ex suegra, la madre de Gerard Piqué

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su ruptura en junio de 2022 no han dejado de estar en el ojo del huracán. Esto se ha pronunciado mucho más luego de que la colombiana haya lanzado una serie de canciones donde sacaba los trapitos sucios al sol con respecto a la relación que tuvo con el padre de sus hijos Sasha y Milan. Pero, el punto más candente fue cuando salió al mercado la “Session #53”, tema en el cual la barranquillera descargó toda su munición contra el ex futbolista, su novia Clara Chía y su ex suegra Montserrat Bernabéu.

Ahora, la intérprete de “Pies descalzos” y su compatriota Karol G presentaron su nuevo sencillo en colaboración llamado “TQG”, donde vuelve a referirse a su ex pareja y a la relacionista pública de 23 años, aunque esta vez, no aparece en la letra de la nueva canción su ex suegra.

Shakira y Karol G lanzaron su nuevo sencillo "TQG", pero esta vez, la ex suegra de la colombiana se salvó de las menciones en el tema.

Esto supondría un alivio para Montserrat Bernabéu que había vivido una pesadilla luego de que la canción de Shakira en colaboración con el productor Bizarrap haya sido uno de los hit más sonados de la historia de la música. Asimismo, para la madre de Gerard Piqué habrá sido un respiro que la compositora haya retirado el muñeco de bruja que colgaba del balcón de su casa que daba al frente de la residencia de sus ex suegros.

Este viernes, un reportero del programa “Despierta América” de Univision, constató que la figura a escala real de la bruja que colgaba del balcón de la casa de Shakira, que queda a lado de la de sus ex suegros, ya no está.

Al parecer, la tensión entre Shakira y su ex suegra fue aumentando con el paso del tiempo.

Lo que no se sabe es si el retiro de la bruja del balcón es un gesto de reconciliación de Shakira con su ex suegra o simplemente una tregua en este conflicto que lleva meses siendo noticia en diversos medios de comunicación.

Con respecto al último tema lanzado por Shakira y Karol G, es evidente que ambas artistas pasan factura a sus respectivas ex parejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

"Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río", dice un fragmento de la nueva canción de las colombianas.