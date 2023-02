Tras su nominación a los Oscar, Paul Mescal adelantó detalles de su futuro proyecto

Tras su primera nominación a los Premios Oscar como Mejor Actor por su papel en Aftersun, la audiencia quedó completamente enamorada de Paul Mescal y, como cualquier fanático aficionado, los espectadores comenzaron a indagar en su carrera para disfrutar de otras producciones de las que haya formado parte. La más conocida es la serie Normal People pero también tuvo su participación en La hija oscura junto a Olivia Colman. Su aparición en pantalla no pasa desapercibida, por eso, fue convocado para el rol protagónico en la secuela del Gladiador. ¿Qué dijo Mescal sobre este proyecto?

En enero de 2023, llegaron reportes de que Paul Mescal, adoptaría el rol principal de Gladiador 2; es decir, la largamente postergada secuela de la épica y aclamada cinta del año 2000, protagonizada por Russell Crowe. Y apenas esta semana, salieron a la luz las primeras declaraciones del veinteañero actor en torno a su fichaje y su preparación en virtud de la venidera película.

Por un lado, Mescal confirmó que —al contrario de lo que dictaban ciertos rumores— realmente no hubo un proceso de audición convencional del que hubiera formado parte. Otro de los actores que supuestamente era candidato para estelarizar Gladiador 2 era Timothée Chalamet; sin embargo, su agente declaró semanas atrás que él no había audicionado para ningún papel en dicha secuela.

Tal parece que el prominente director Ridley Scott, responsable de la película original Gladiador y su futura segunda parte, sencillamente se habría reunido con varios actores para discutir el proyecto y evaluar quién era la mejor opción para el personaje. Por lo pronto, es un hecho que sostuvo una charla directa con Mescal y fue así que decidió elegirlo. “Scott discutió los parámetros de la historia”, comentó el irlandés en reciente entrevista con The Hollywood Reporter. “Luego, después de esto, me dieron un guion. Y estoy muy orgulloso de poder hacerla. Es una hazaña intimidante. Es algo que me pone nervioso, pero algo que siento que puedo hacer”.

Paul Mescal fue convocado para interpretar Gladiador 2.

En Gladiador 2, Paul Mescal dará vida a un adulto Lucio Vero, a quien vimos de niño en la película primigenia, interpretado por Spencer Treat Clark. Ahí, él es el joven hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino del malvado emperador Cómodo (Joaquin Phoenix), además de un muy inocente amante de las sangrientas peleas en el Coliseo Romano, siendo un profundo admirador de Maximus (Russell Crowe), el general caído en desgracia y convertido en gladiador.

De momento, es un misterio de qué se tratará la secuela y específicamente cuál será la situación del personaje principal en ella. No obstante, los últimos comentarios de Mescal permiten entrever que Lucio se verá obligado a luchar y convertirse en “una bestia”.

Gladiador fue estrenada en 2000 dirigida por Ridley Scott.

“Con películas como ésta y las de superhéroes, a veces se hace hincapié en eso [la transformación corporal], lo cual no me parece tan interesante”, dijo a THR. “Por supuesto que hay una robustez física necesaria para el personaje, pero más allá de eso, no me interesa. Este tipo tiene que luchar y tiene que ser una bestia. Y lo que sea que parezca y se sienta bien para mí, es lo que va a ser. A veces veo películas y pienso: ‘Esa persona no parece real’”.

El rodaje de Gladiador 2 comenzará este verano de 2023, en locaciones europeas. Su estreno está previsto para el 22 de noviembre de 2024.