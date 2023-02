Este fue el inconveniente que sufrió Maite Perroni tras terminar de grabar Tríada

Maite Perroni se ganó nuestros corazones después de conocerla en RBD y, a partir de entonces, su carrera fue en ascenso hasta conseguir sus propios protagónicos en distintas telenovelas, películas y series. Netflix la fue a buscar especialmente para ponerse en la piel de tres mellizas. ¡Sí! No solo una, sino tres mujeres distintas en un programa llamado Tríada que está dando que hablar a la audiencia de la plataforma. Pero no todo fue color de rosas ya que tras finalizar el rodaje, la mexicana empezó a sentirse desorientada y tuvo que acudir a terapia para volver a estar en eje con su persona.

Y es que en la serie, Perroni da vida a unas trillizas, quienes no tienen idea de la existencia la una de la otra y, si bien tener tres roles protagónicos en un solo proyecto es tentador, también involucró el mayor reto actoral en la carrera de la originaria de Ciudad de México, por lo que terminó en terapia.

Según ha dicho Maite, quien actualmente se encuentra esperando a su primer bebé, todo ocurrió con normalidad durante la planeación y la filmación del proyecto, incluso al terminar de grabar, pero encontró repercusiones en su salud mental a los tres meses de haber terminado las filmaciones.

Perroni dijo a la revista Quién que se desconectó de su vida normal y que interpretar la vida de tres personas (Becca, Aleida Trujano y Tamara) fue tan agotador de manera psicológica y física que acudió a terapia para recobrar el balance de su vida y dejar ir a sus personajes.

Maite Perroni tuvo que empezar terapia luego de terminar de grabar Tríada para Netflix.

"Me desconecté de mi vida normal y emocionalmente ocupé muchísimos músculos, muchas cosas porque no estaba en una sola línea, estaba en tres. Me pregunté '¿qué es lo que pasa? Necesito un momento para mí'", reconoció Perroni sobre los estragos de Tríada, de Netflix.

Tríada, de Netflix tiene un total de ocho episodios y, además de Perroni, en el reparto se encuentran Ángel Zermen, David Chocarro, Ana Layevska, Ofelia Medina, Héctor Kotsifakis, Flavio Medina, Vicky Araico y Nuria Bages.