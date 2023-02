Drogas, violación y aborto: el crudo pasado de Paris Hilton

Paris Hilton reveló por primera vez los oscuros acontecimientos que tuvieron lugar durante su infancia y adolescencia. La multimillonaria se prestó a la revista Glamour en la que se abrió por completo, hablando del momento más traumático y doloroso de su vida, con fuertes confesiones sobre lo que le tocó atravesar.

La reciente maternidad ha puesto a Paris mucho más sensible, y con los sentimientos a flor de piel tuvo una envidiable valentía para contar situaciones desconocidas hasta la fecha.

Paris Hilton se sinceró sobre su sombrío y duro pasado.

La excéntrica empresaria habló de su primer encuentro sexual no consentido que tuvo lugar a sus 15 años. Contó cómo fue drogada y violada a esa edad, además de confesar que se practicó un aborto cuando tenía poco más de 20 años.

"Creo que he pasado por tantas cosas que soy una guerrera, una luchadora, una valiente. Soy una mujer dura", dijo la multimillonaria sobre la traumática experiencia que marcó su vida. En aquel momento, vivía con su abuela materna en Palm Springs.

Según Paris, durante esos años varios hombres mayores "merodeaban" por allí hablando tanto con ella como con sus amigas, e incluso les pedían el número de teléfono. Poco después, uno de estos señores las invitó a su casa y les ofreció vino. "Yo por entonces no bebía ni nada por el estilo, así que cuando bebí uno o dos sorbos, empecé a sentirme mareada y aturdida. No sé qué le puso, supongo que fue un roofie (un tipo de fármaco hipnótico)", aseguró la empresaria.

Cuenta que despertó varias horas después, sin saber lo ocurrido. "Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca, en plan: 'Estás soñando, estás soñando', y susurrándome eso al oído. Yo era solo una niña, siento que me robaron la infancia", relata.

Entre sus declaraciones, Hilton relató también el momento en que un profesor coqueteaba con ella y la manipulaba, queriéndola hacer entrar en su juego. "Me llamaba por teléfono todo el tiempo, coqueteando conmigo, intentando meterme en la cabeza que yo era una mujer madura", contó.

El episodio acabó con una persecución en coche por las calles de Los Ángeles. Y es que los padres de Paris vieron la situación y lo persiguieron "a 160 kilómetros por hora" por las calles de Bel Air. "Íbamos muy rápido y de alguna manera nos escapamos de ellos por un semáforo en rojo. Estaba en shock y me llevó de vuelta a casa, a Bel Air y me dijo: Vete", afirmó. Luego, cerrando dicho episodio destacó: "Solo nos besamos pero si no llegaban a venir mis padres no quiero imaginar lo que habría intentado hacerme".

Hilton también hizo referencia al aborto que practicó hace dos décadas atrás. “Esto también era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza al respecto”, contó, asegurando que en aquel entonces “era una niña y no estaba preparada para eso”.

La multimillonaria también habló respecto al derecho constitucional al aborto. “Creo que es importante. Hay tanta política a su alrededor y todo eso, pero es el cuerpo de una mujer... ¿Por qué debería haber una ley basada en eso? Es tu cuerpo, tu elección y realmente creo en eso”.