Jenna Ortega vs Lily Collins: quién tiene una trayectoria más extensa en la pantalla

Hace tiempo la plataforma de streaming Netflix logró instalarse en nuestros hogares de manera definitiva. Es que impuso su impronta con producciones de lujo que reclutaron a los actores más talentosos y sabemos que dentro de su catálogo podemos encontrar pelis y series para todos los gustos y para todas las edades. Entre los intérpretes preferidos de la N roja se encuentran Jenna Ortega y Lily Collins quienes ya eran populares dentro de los géneros en los que se desarrollaban pero desde que se pusieron a la cabeza de Merlina y Emily in Paris respectivamente, alcanzaron la fama mundial y cosecharon fans en cada rincón del globo terráqueo.

Sin embargo, entre Jenna Ortega y Lily Collins hay varias diferencias a pesar de que ambas comparten profesión y trabajaron juntas antes de arribar a Netflix. No es solamente la edad la que las diferencia, sino que hay una de las dos que ha realizado más producciones de series y la otra siente mayor preferencia por los largometrajes.

Lily Collins ha realizado muchas más películas que series a lo largo de su carrera.

En el caso de las películas, quien se lleva la delantera sobre la cantidad de producciones realizadas es Lily Collins. No obstante, en lo que a series respecta, es Jenna Ortega la que ha hecho más tiras para la pantalla chica. Pues, ha participado en distintas ficciones infantiles y, a su vez, creaciones de terror.

Por su parte, Collins siempre tuvo cierta preferencia por el cine. Por eso, Jenna Ortega cuenta con un total de 18 tiras entre las que se encuentran Entre Hermanos, Merlina, You, Jane the Virgin, Ricky Ricón la serie, Elena de Avalor y más. En cuanto a Lily, ella cuenta con tan solo nueve ficciones entre las que se pueden ver Emily in Paris, Los Miserables, Calls, El último Magnate, entre otras.

Jenna Ortega figura en muchas mas series que películas a lo largo de su carrera.

Aún así, lo cierto es que las dos actrices se dedican a géneros distintos y, a su vez, tienen preferencias diferentes en lo que a producciones respecta. De todas maneras, a pesar de lo poco parecidas que son, en la actualidad ambas se desempeñan como las actrices favoritas del gigante de streaming y seguramente quedan muchos proyectos por delante.