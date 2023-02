El emotivo reencuentro de Gerard Piqué con la nieve

Aunque pasó un tiempo prudencial desde el lanzamiento de la Bizarrap Music Session #53 de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía siguen estando en el ojo de la tormenta: los paparazzis los persiguen a todos lados y los haters no dejan de hacer sus comentarios en las redes sociales. Por eso, para relajarse y pasar un día juntos y tranquilos alejados de la mirada pública, el ex futbolista del Barcelona y su novia de 23 años decidieron pasar un día en la nieve practicando esquí tras 25 años de no realizar este deporte. Un encuentro completamente emotivo para el deportista que decidió compartirlo con su actual pareja.

Fue el pasado sábado cuando el español y la joven se libraron de la prensa y los paparazzis para acudir a la estación de esquí La Masella, al norte de Catalunya, con la intención de pasar un día espectacular, aseguró El Nacional. Fue en el programa de la red social twitch donde Piqué presumió cómo disfrutó de su día libre. “He esquiado hoy, 25 años después de mi última esquiada, y he sentido cosas de cuando era niño”, comentó aún emocionado a sus compañeros de Kings League.

Gerard Piqué y Clara Chía se escaparaon de los medios a la nieve y el futbolista tuvo su reencuentro después de 25 años.

“No quiero decir el sitio, quiero volver a ir y evitar que la gente moleste. Y es que depende del momento, la gente te ve esquiando, te pide fotos y te caes y te sacan otra foto. Pero, ha estado muy bien", agregó en su relato. Dijo que el viaje corto fue muy significativo porque no iba allá desde que tenía 11 años y a esa edad lo hacía constantemente con sus papás y su hermano. Dejó de hacerlo, comentó, porque siendo futbolista no podía correr el riesgo de lastimarse mientras se preparaba para ser líder en el FC Barcelona.

Por su parte, mientras Piqué disfrutaba del paseo en la nieve junto a Clara Chía, Shakira promocionaba su ‘remera de la venganza’ en la que se lee una frase icónica de su más reciente canción Bizarrap Music Session #53: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

La sobrina de Shakira diseñó una prenda con una icónica frase de su Bizarrap Music Session #53.

La prenda diseñada por su sobrina está a la venta en su tienda virtual y sus seguidores la pueden obtener a cambio de 60 dólares, lo que equivale a poco más de mil 200 pesos mexicanos. En la edición limitada, el cuello es redondo y el modelo unisex está fabricado con una mezcla de algodón y poliéster. No se aclara si habrá de todas las tallas u otros colores, pero en México podrán realizarse los pedidos a partir del 27 o 28 de febrero.