El despampanante vestido azul de Becky G que enamoró a todos

Resulta imposible pasar por al lado de ella y no girar la mirada. Es que más allá de su belleza innata, la sonrisa que desprende cada dos por tres ilumina a quienes se detienen a observarla desde cualquier rincón del recinto. Becky G sabe hace tiempo cómo marcar presencia y ser una de las invitadas de lujo en cada evento de la moda que se realiza en cualquier ciudad del mundo. En esta ocasión, el escenario fue Nueva York y allí estuvo la californiana desfilando por la alfombra con un vestido corto azul que todavía está dando qué hablar.

Comparando su innegable belleza con la de una hermosa flor, la estadounidense dejó en claro que sus curvas son hipnotizantes en un despampanante vestido azul con un interesante estampado de flores en colores naranja y rosado que le dio un toque de brillo con los tacones en azul metálico, y no necesitó más para ser el centro de todas las miradas.

La artista Becky G eligió para este atuendo atar su larga cabellera oscura en una perfecta colita de caballo para la que no dejó escapar ningún mechón rebelde sobre los extremos de su rostro. En cuanto al make up, el maquillaje jugó con los colores que involucraba su look, incluso le dio protagonismo a sus grandes aretes colgando de sus orejas.

No es la primera vez que la intérprete de Sin Pijama acude a la ciudad de Nueva York por cuestiones de moda, ya que ha sido invitada en diversas ocasiones a la Semana de la Moda en distintas ciudades del mundo, debido a que su estilo chicana mexicoamericana ha sido aclamado por muchos medios y sorprende que con tan solo 25 años provoque con cada paso una ola de suspiros interminables.