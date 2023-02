La razón por la que Emma Mackey no formará parte de la quinta temporada de Sex Education

La lista de grandes producciones de Netflix cada vez es más amplia pero hay algunas que se destacan sobre el resto por lo contundente de sus historias, las interpretaciones de sus actores y porque en medio del drama diario se puede encontrar esa chispa de complicidad y risas siempre tan necesarias. Uno de estos programas es Sex Education que este año lanzará su cuarta temporada. El show se estrenó a principios de 2019 y, desde el comienzo, significó un éxito rotundo. Sin embargo, acabamos de recibir la triste noticia de que una de sus protagonistas ya no será parte del elenco el en el futuro y se trata de Emma Mackey. ¿Por qué razón no regresará a la serie?

Desde los primeros episodios de Sex Education, los espectadores adoptaron al personaje de Emma Mackey, Maeve, como uno de los preferidos. Se trata de una joven que es presentada como una marginada social y una chica mala que eventualmente se hace amiga de Otis Milburn y comienza la clínica de terapia con él. Con el paso de las entregas, ganó una mayor importancia dentro de la historia, pero estamos a punto de ver sus últimas escenas.

Emma Mackey confirmó que no formará parte de la quinta temporada de Sex Education.

Luego de recibir su premio Rising Star en la reciente edición de los Premios BAFTA, Emma Mackey anunció que no será parte de una temporada 5 de Sex Education. La intérprete de Maeve fue consultada durante una conversación con Radio Times y respondió: "¿Temporada 5? ¡Acabo de terminar la cuarta la semana pasada! No, no creo que esté en la temporada 5. Me he despedido de Maeve".

Si bien esto puede ser una decepción para los seguidores de la serie, existe una realidad y es que a sus 27 años la actriz se encuentra en su mejor momento, y más después de obtener el Rising Star en los BAFTA. Es una decisión que tiene sentido, pensando en que se mantiene en ascenso después ser parte de Death on the Nile, Emily Brontë en la biopic Emily y de contar con un papel en el film Barbie de Greta Gerwig.

Anteriormente, Emma había adelantado que iba a tener menos escenas en los próximos episodios de Sex Education, pero no existía un comunicado oficial como sus declaraciones en las últimas horas. Además de Mackey, debemos recordar que Ncuti Gatwa, quien encarna Eric Effiong, también anunció recientemente su salida de la serie para protagonizar Dr. Who, siendo el primer actor afrodescendiente en interpretar al mítico personaje.