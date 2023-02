Este es el nuevo viaje que hizo Yalitza Aparicio para tomarse un descanso

Luego del éxito de Roma (2018) en la pantalla, dirigida por Alfonso Cuarón, y de una nominación a los Premios Oscar como Mejor Actriz, a Yalitza Aparicio le llovieron propuestas de distintas producciones para volver a lucirse frente a las cámaras. Si bien la artista disfruta mucho su trabajo y todas las nuevas experiencias que está viviendo, considera muy importante poder hacer otras actividades que la motiven y movilicen como, por ejemplo, viajar. Su más reciente escapada fue a la ciudad de Toronto (Canadá), donde fue especialmente a conocer las Cataratas del Niágara. Te contamos todo sobre este nuevo descanso.

La actriz mexicana ha tenido la oportunidad de viajar a diversos sitios turísticos en el extranjero, como la vez que en mayo de 2021 visitó junto con su amiga Ale Altamirano las Pagodas del Tigre y el Dragón, un santuario situado en el Lotus, un lago artificial de la isla de Taiwán. En marzo del año siguiente, Yalitza viajó a Dubai en los Emiratos Árabes Unidos para la entrega de los Impact Awards, evento dedicado a la búsqueda del conocimiento y progreso de la humanidad, otorgados por Cartier Women’s Initiative.

A través de Instagram dio cuenta de su visita con algunas fotografías de su viaje en donde lució prendas Gucci. Además, también disfrutó de un paseo en camello y visitó otros lugares emblemáticos. Otras veces, Yalitza ha estado en las playas del caribe mexicano, en diversos pueblos mágicos del país y en ciudades de Estados Unidos, pero esta vez viajó a Canadá donde a ritmo del tema Cnv Sound Vol.14 KionStudio de Pure Negga, presumió un video de ella frente a las iluminadas letras gigante de Toronto y detrás sus rascacielos.

“Un pequeño respiro”, tituló a su post para después, en otra publicación, compartir que disfrutó de las cataratas del Niágara, que es una de las maravillas del mundo. Se encuentran en el río Niágara a unos 236 metros sobre el nivel del mar, su caída es de aproximadamente 51 metros.

Yalitza Aparicio volvió a viajar y esta vez conoció Toronto y las Cataratas del Niágara.

La estelar de producciones como Mujeres Asesinas (tercera temporada) y Presencias publicó una serie de videos y fotografías frente al hermoso paisaje y los acompañó del audio de Martin Pitteta acerca de la reflexión que hizo José Mujica, el expresidente de Uruguay, el año pasado. En ella menciona que “la vida no es solo trabajar, hay que dejar un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación no eres libre, eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Para uno puede ser jugar al fútbol, al otro pescar, al otro investigar una molécula, otro el arte... ¡Qué sé yo, somos distintos! Pero tener una causa, una pasión…eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida”, mencionaba el ex mandatario y es la misma filosofía que comparte Yalitza Aparicio y decidió que fuera la descripción de su publicación.

Yalitza Aparicio disfruta mucho su trabajo pero considera importante hacer otras actividades por fuera de lo profesional.

El mes pasado, en el marco del Festival de Cine Independiente de Sundance, los mexicanos se robaron cámara al sacar sus mejores pasos de cumbia frente a todos los invitados a un cóctel organizado por la iniciativa y comunidad de artistas latinoamericanos, The Latinx House.

A través de redes sociales, se viralizaron algunos videos en los que aparecen los actores bailando. Huerta asistió a The Latinx House para ofrecer una charla magistral sobre su participación en Black Panther: Wakanda Forever, mientras que Aparicio presentó su cortometraje Sweatshop Girl, de la directora Selma Cervantes.