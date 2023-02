El insólito pedido de Chayanne a sus fans que tuvo gran éxito

En las últimas semanas recibimos la gran noticia del regreso de Chayanne a los escenarios. Esto no sucedía desde los tiempos de pre pandemia por el Covid-19. Si bien el puertorriqueño logró forjar una carrera musical que supera los 40 años de trayectoria y más de 20 álbumes lanzados, todavía hay mucho para dar y sus fans no ven la hora de volver a presenciar sus shows en vivo. Pero no todo es música en la vida del artista ya que en los últimos meses se lo pudo ver más activo en sus redes sociales. Precisamente, uno de sus últimos tuits se trató de un pedido muy especial a sus seguidores que se sumaron al desafío e hicieron reír bastante al cantante.

Mas allá de lo estrictamente artístico, el cantante posee también gran popularidad en las redes sociales a partir de una recurrente presencia a través de memes. Teniendo en cuenta esto, en las últimas horas, se animó a invitar a sus seguidores a participar de un divertido juego. “Abro hilo de los mejores memes que me han hecho ¡Quiero verlos todos!”, escribió en un tuit que fue leído por más de 7.6 millones de usuarios y superó los 83 mil likes.

Abro hilo de los mejores memes que me han hecho ?uD83DuDE02 ¡quiero verlos todos! — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 17, 2023

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y fue solo cuestión de tiempo para que, debajo de la publicación, comenzaran a acumularse cientos de fotos y videos graciosos. Además de los pedidos de memes, muchos de sus seguidores interpretaron la consigna desde otro punto y sumaron otras bromas que vincularon al músico.

Así, se destacaron varias filmaciones que mostraban a madres recibiendo regalos como mantas o almohadones con la cara del artista o registros de fiestas de cumpleaños cuya temática era el mismo Chayanne, las cuales contaban con decoraciones que iban desde gigantografías del músico de cuerpo entero o tortas con su rostro impreso.