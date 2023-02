Cuál fue el rotundo cambio físico de Renée Zellweger que incendió las redes

Como parte de una profesión que siempre resulta ser demandante y súper exigente con cambios de todo tipo, Renée Zellweger se acostumbró a modificar su imagen siempre que su personaje se lo permita. Sin embargo, en la más reciente oportunidad llamó la atención de todos.

Renée ya había hecho cambios profundos en su físico cuando se puso en la piel de Bridget Jones, una de las comedias con la que pasó a la historia y sin dudas de sus proyectos más exitosos.

El cambio de Renée Zellweger para su nuevo papel en 'The Thing About Pam'.

Sin embargo, ahora le dio vida a la asesina convicta Pam Hupp en la serie 'The Thing About Pam' de la NBC, la escalofriante historia de la mujer que asesinó a su mejor amiga y engañó a toda una comunidad.

La serie de Zellweger se estrenó en abril del año pasado y la misma estuvo basada en un caso real. Hupp fue acusada del asesinato e incluso en la actualidad está cumpliendo cadena perpetua, pero más allá de la interesante historia lo que más llamó la atención fue el cuerpo que sacó a la luz la actriz.

Para darle vida a este personaje, la ganadora del Globo de Oro necesitó aumentar considerablemente su peso y someterse a sesiones de intenso maquillaje. El resultado fue espectacular y asombró a todos.

Buscando llegar a este parecido con Hupp, la actriz repitió tuvo que repetir la dinámica de subir algunos kilos corporales. Sin embargo, a diferencia de lo que hizo en Bridget Jones, papel en el que subió ocho kilos de forma natural, esta vez la artista ha recurrido a otros medios.

El cambio de Renée Zellweger para su nuevo papel en 'The Thing About Pam'.

Según ha confesado Renée usado prótesis faciales y corporales para parecerse a su personaje. De hecho, la impresión a simple vista es que la actriz cambió drásticamente su apariencia en general sin necesidad del trabajo estético.