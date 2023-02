Quién es el actor de Euphoria implicado en un grave accidente automovilístico que se dio a la fuga

El 2019 fue una gran caja de Pandora para las producciones audiovisuales que dejó más que conforme a los amantes del séptimo arte. La plataforma HBO Max fue una de las que más se lució con las series que sumó a su cartelera, entre ellas, Euphoria, una historia de drama adolescente que sacó a relucir interpretaciones jamás vistas y convirtió a varios de sus protagonistas en los actores del momento. Zendaya es una de las estrellas más buscadas por los directores, pero también hay otro artista que enamoró con su evolución en el programa y ese fue Angus Cloud, quien se puso en la piel de Fezco.

Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida de Angus. Los últimos días, la policía busca al actor para hacerle una serie de preguntas relacionadas con un accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado martes 14 de febrero que lo tuvo de protagonista y que, al parecer, el joven no se hizo cargo.

Angus Cloud está involucrado en un grave accidente automovilístico por haberse dado a la fuga.

Al parecer, la estrella de Euphoria de 24 años y un amigo cuya identidad no ha trascendido conducían por Marina del Rey, en California, cuando chocaron con un Toyota y huyeron del lugar de los hechos hasta un aparcamiento cercano. Se sabe que al menos una persona, una mujer, sufrió heridas en los brazos y las piernas, aunque no ha trascendido cómo sucedió exactamente. Tras el caos del accidente, un testigo que conocía a los ocupantes del otro vehículo fue a buscar el todoterreno, pero no encontró rastro del vehículo.

Angus Cloud interpreta a Fezco en Euphoria.

La policía aclaró que aunque Angus no es oficialmente sospechoso en el caso, aunque su nombre sí ha salido a relucir como posible implicado, por lo que los agentes están deseando hablar con él para determinar si estuvo involucrado o fue responsable de la colisión. El autor de un atropello con fuga puede ser acusado de delito grave en el estado de California. De todas maneras, hay que esperar a las declaraciones del actor para saber cómo se resolverá este caso.