Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no quieren esconder su amor

Desde que comenzaron a circular los primeros rumores de romance no hubo marcha atrás. Es cierto que a lo largo de los años hemos visto a Luis Miguel varias veces enamorado pero ahora, no sólo vuelve a estar bien sentimentalmente sino que lo hace notar al decidir regresar a los escenarios con una extensa gira que lo tendrá muy ocupado durante todo el año. El artista fue visto ahora paseando por una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Nueva York junto a Paloma Cuevas y se cae de maduro: ya no tienen ganas de ocultarse.

Luis Miguel y Paloma Cuevas volvieron a presumir su amor en Nueva York, concretamente en el Bemelmans Bar del Carlyle Hotel, una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Aunque ninguno de los dos quería llamar la atención, lo cierto es que no pudieron evitar que los clientes se percataran de su presencia.

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no quieren ocultar su amor y se muestran públicamente.

Tras filtrarse las imágenes del citado momento, un fanático contó a un medio español que pese a que pudo hablar con el Sol de México, no pudo tomarse una foto con el cantante. “Mi madre me avisó de que Luis Miguel estaba a dos metros. Salió del bar y yo salí corriendo y lo encontré afuera con su novia, Paloma Cuevas. Me presento, hablamos de Monterrey y le confieso que soy fan. Le pedí una foto y me mandó a tomar viento. ‘Ahora ando de perfil bajo, pero encantado de conocerte’. Me dio un abrazo, saludé a su novia...”, relató el fanático llamado Hernán a la publicación.

Pese a que el intérprete trató de ser amable, de esta forma dejó en claro que no habría selfie ni ninguna prueba de esta cita con su actual pareja Paloma Cuevas, quien en ese instante intentó mantenerse en un segundo plano, aunque muchos de los presentes la identificaron.

Luis Miguel está atravesando por uno de sus mejores momentos personales y si bien no ha confirmado públicamente su relación amorosa, se nota que está muy ilusionado, pues justo el día de San Valentín, anunció su nueva gira musical después de más de 5 años alejado de los escenarios, de la cual se espera que en breve de a conocer las fechas, lugares y precios de lo boletos que sus incondicionales ya esperan con ansias.