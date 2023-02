Luciendo transparencias, Ester Expósito elevó la temperatura de Instagram con un vestido que dejó ver su ropa interior

Ester Expósito se convirtió en los últimos años en una de las máximas referentes de moda, sobre todo, por el gran alcance que tiene con sus redes sociales. Los usuarios la buscan especialmente para no quedarse fuera de las tendencias y para aprender a vestir todo tipo de outfits y ser el centro de las miradas. En esta ocasión, la actriz lo hizo de nuevo, ya que eligió modelar con un vestido para el infarto negro y de encaje muy elegante que dejó ver su ropa interior del mismo color y que parece ser el último grito de esta temporada en la que cada vez vemos más estrellas animándose a las transparencias.

Ester Expósito, fue reconocida mundialmente cuando comenzó a formar parte del elenco de Élíte. Esta particular serie se estrenó en Netflix en el año 2018 y dio a conocer a una gran actriz. Su rostro es reconocido en todo el globo terráqueo, pero es querido de una forma particular en la Argentina. Esto se debe a la relación amorosa que concretó con Nicolás Furtado, quien a pesar de ser uruguayo, es muy querido en nuestro país.

Cada vez que la blonda se presenta en un evento en particular deslumbra a quienes la ven llegar por sus increíbles looks. Además de esto, nunca pasa desapercibida su belleza natural, la cual destaca con maquillaje casi siempre muy sutil. En esta ocasión, Expósito compartió un carrete a través de su cuenta de Instagram y dejó ver el look elegido para una noche muy elegante. Sumándose a una tendencia muy elegida por Nathy Peluso, la actriz se vistió con un vestido de encaje con transparencias que dejó ver su ropa interior de color negro.

Ester Expósito lució un vestido negro de encaje en el que dejó ver su ropa interior.

Para terminar el look, la compañera de Danna Paola eligió bijouteri en color plateado y recogió su pelo en una media colita con accesorios del mismo color. En las redes, Ester Expósito y Nicolás Furtado, su novio, se tiran indirectas de que se extrañan pero también, conquistan a sus fanáticos distribuidos por todas partes del mundo. Como lo hizo Ester en su última publicación, ella aparece de entrecasa, ordenando sus pertenencias en tierras mexicanas pero un detalle convirtió todo en pura sensualidad.

Ester Expósito seducde hasta con ropa de entrecasa.

Primero se muestra parada frente a un espejo en lo que parecería ser su cocina, tiene el celular en una mano y una manzana roja en la otra. El pantalón de jean de tiro bien bajo y el top negro se llevaron todas las miradas.

Pero luego redobló la apuesta al sacarse primeros planos dándole mordiscos a la fruta, algo que a los fans de expósitos les fascinó y les subió la temperatura. De fondo se ven los camiones de mudanza pero a ella parece no importarle porque sabe que sus rasgos naturales pueden más que cualquier elemento de distracción.