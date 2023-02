¿Por qué Luis Miguel se estaría oponiendo a la boda de su hija Michelle Salas y Danilo Díaz?

Osmel Sousa, conocido como “El zar de la belleza” es uno de los participantes de la tercera temporada del reality show “La Casa de los Famosos”. Justamente en dicho programa, el diseñador cubano reveló que Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se va a casar con Danilo Díaz, con quien está de novia hace ya varios años. Sin embargo, al parecer, esta noticia no le cayó bien a “El Sol de México”, quien se estaría oponiendo a esta decisión que tomaron los novios e incluso prohibiría que se realizara la boda.

Michelle Salas y el joven empresario Danilo Díaz se encuentran en una relación amorosa estable desde 2016, y tras varios años de noviazgo, y haber pasado tanto tiempo junto apoyándose en sus respectivas carreras profesionales, surge el rumor de una posible boda que se celebraría en Santo Domingo, República Dominicana, según reveló Osmel Sousa, quien asegura que habló con la hija del cantante antes de ingresar a “La Casa de los Famosos 3”.

Osmel Sousa es conocido y amigo de varias celebridades internacionales, sobre todo aquellas que se encuentran en la industria de la moda, como es el caso de la hija de Luis Miguel. Y es que durante una de las emisiones del reality, el cubano comentó con otro de los participantes que Michelle y Danilo tienen todo listo para casarse, y que la boda se realizaría en el mes de junio o julio, por lo que el diseñador aseguró que dejará la casa para asistir al enlace.

Ante estas declaraciones, surgieron rumores que apuntan a que Luis Miguel estaría furioso, y que incluso, estaría dispuesto a prohibir la boda de su hija con su enamorado, ya que “El Sol” no lo consideraría digno de su hija.

El canal de YouTube llamado “Chacaleo” fue el encargado de revelar que el intérprete de “La Incondicional” estaría disgustado con la situación y prohibiría el casamiento, ya que supuestamente considera que el joven empresario Danilo Díaz “es poca cosa para Michelle”, y que no está a la altura de su familia, porque ella es hija de uno de los artistas más importantes de los últimos 40 años y su madre pertenece a una de las dinastías artísticas más influyentes del mundo del espectáculo latino, por lo también estaría esperando que aparezca en la vida de Michelle “un mejor prospecto”. No obstante, “Chacaleo” no confirmó si la boda era oficial, ya que ninguno de los novios se ha pronunciado al respecto todavía.