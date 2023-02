Maite Perroni sorprendió a todos y anunció que buscará más hijos

Maite Perroni está viviendo una etapa hermosa y muy personal. Después de tanta espera, la actriz finalmente logró quedar embarazada y se encuentra contando los días para la llegada de su primer hijo. Sin lugar a dudas, se trata de unos de los momentos más importantes de su vida junto a Andrés Tovar.

Aunque el anuncio de su embarazo lo realizó hace unos meses atrás, ahora la estrella se animó a mostrar su dulce pancita en una sesión fotográfica de la revista Caras. La estrella posó junto a su paraje y se convirtieron en los protagonistas de esta edición, en la cual revelan detalles sobre su futuro bebé y sobre la familia gigantesca que quieren formar.

Durante la entrevista con dicha revista, la actriz habló sobre el momento en el que sintió que quería ser madre. De acuerdo con sus palabras, es su deseo que existe desde hace tiempo. Pero cuando mantuvo una charla con Andrés Tovar y ambos comprendieron que estaban parados sobre la misma página, sintieron que era el momento para buscar a su futuro bebé.

Maite Perroni y Andrés Tovar pusan junto a su futuro bebé.

“Fue la primera vez en mi vida en la que ni siquiera dudé. Me sentí tan segura de los pasos que hemos dado como pareja y de la persona con la que estoy formando una familia y un hogar, que nunca fue un cuestionamiento, y por primera vez dije: ‘¡por supuesto que vamos a hacerlo y vamos con todo!’”, explicó la estrella.

En la charla, Maite Perroni también hace hincapié en el momento en el que descubrieron que iba a ser papá y mamá. La estrella reveló que esta hermosa noticia la recibió a pocas semanas de llegar al altar, por lo cual confirmó el rumor que siempre estuvo dando vueltas: que se había casado estando embarazada.

El día que lo descubrió se encontraba en España realizándose las pruebas de su vestido de novia. Durante dicho momento, empezó a sentirse bastante mal. Ella creía que este malestar era consecuencia del exceso de trabajo y del largo viaje que había realizado. Pero estaba muy equivocada.

Cuando le contó a uno de sus mejores amigos cómo se sentía, este le planteó la posibilidad de que podría estar embarazada. De esta manera, al sentir mucha incertidumbre, la estrella decidió hacerse una prueba de embarazo para finalmente entender qué estaba ocurriendo.

“Recuerdo que dijo: toma, háztela, no pierdes nada. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, comentó Maite Perroni.

Aunque aún no le dio la bienvenida a su primer bebé, la actriz sabe muy bien cuáles son los planes a futuro que tiene con Andrés Tovar. De esta manera, en la entrevista reveló que ambos quieren seguir aumentando el número de integrantes de su familia. Para ella la maternidad es una gran ilusión, y sería un privilegio poder compartirla junto al amor de su vida.

“Para mí, la maternidad siempre había sido una ilusión y un concepto muy romántico de lo que representa dar vida, traer a un ser humano a este planeta y de lo lindo que es poder conectar con ese ser que va a llegar a este mundo y que es consecuencia del amor, de una decisión de familia, de pareja y de vida“, agregó.