El difícil momento de Verónica Giraldo, la hermana de Karol G: “me pasan muchas cosas por la cabeza”

Algunos utilizan las redes sociales como un canal para expresar sus estados de ánimo o compartir experiencias, buenas o malas, con el objetivo de ayudar a otras personas que se sientan identificadas con esa situación, y más aún, si el testimonio viene de parte de alguien reconocido o famoso, el impacto es multiplicador. Es lo que ocurrió con Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, quien hizo público el difícil momento por el que está atravesando.

La maquilladora profesional utilizó las historias de cuenta de Instagram para confesar, con lágrimas en los ojos, el dolor que siente y la situación complicada que está atravesando. "Hola mis amores, ¿cómo están? Me muestro después de tanto tiempo. No soy de mostrarme así pero, desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo, todo, todo", expresó Verónica.

La última publicación de Verónica Giraldo fue una foto con su pequeña hija y sus hermanas Karol G y Jessica.

La hermana de Karol G comentó cómo y cuándo comenzó su angustia. "Después de que tuve a Sofi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Y cada vez me sentía más sola, me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aún sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste", dijo.

Y es que la reconocida creadora de contenido tenía una actividad regular en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 640 mil seguidores, pero de un día para el otro, quedó sin actividad parando sus publicaciones durante casi un mes.

Hace unos días Verónica Giraldo se convirtió en mamá. A través de sus redes sociales, la hermana de Karol G compartió el proceso de embarazo, e incluso cuando su hijita nació, publicó una hermosa foto junto a la cantante y Jessica, su otra hermana.

El último mensaje de Verónica Giraldo tuvo una fuerte carga de optimismo y esperanza.

Muchas mujeres y madres que han pasado por lo mismo han reaccionado luego de escuchar a Verónica Giraldo hablando abiertamente de la tristeza que siente luego de haber dado a luz.

Así fue que la influencer luego de su última publicación, recibió numerosos mensajes de apoyo y comprensión, animándola a superar este difícil momento que está viviendo. "Busca ayuda, puedes con esto y con más", "lo bueno es que pasa, todo pasa", "todo es una fase y es temporal", fueron algunos de los comentarios que enviaron sus seguidores.

Verónica agradeció las muestras de cariño y se mostró optimista asegurando que superará esta etapa. "Ayer fue gris, hoy salió el sol. Y prometo que así serán todos los días", escribió.