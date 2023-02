Así reaccionó Daniela Álvarez al beso en la boca que se dieron su novio Daniel Arenas y Adamari López

A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor y conductor Daniel Arenas decidió disculparse públicamente con su novia Daniela Álvarez luego de que la semana pasada surgiera una polémica cuando se besó en la boca en pleno programa en vivo con su compañera del matutino “Hoy día”, Adamari López.

Por su parte, la pareja de Arenas no se ha pronunciado aún con respecto a lo sucedido entre los compañeros de programa, y en realidad se ha mostrado indiferente, ya que sigue con sus actividades habituales e incluso dio a conocer un talento oculto que tiene la modelo. En su cuenta de Instagram realizó una publicación donde se la vio cantando rodeada de amigos.

Adamari López y Daniel Arenas se dieron un beso en la boca en pleno programa en vivo

"Amo cantar y más cantarle a Dios, quizás no soy la mejor pero lo hago con el corazón. Gracias a mi fotógrafo Jarlinsson Ramirez por atreverse a cantar conmigo. Gracias Samuel Villalba y Leydis por hacer esto una realidad. Te amo mi Dios", escribió Daniela Álvarez.

Daniel Arenas le pidió disculpas públicas a su novia Daniela Álvarez.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron al ver el talento para el canto que tiene la modelo. "Hay muchas cosas buenas en el mundo pero nada se compara con estar en la presencia de Dios. Él tiene cosas grandes para ti", "gracias Daniela. Hoy le pido a Dios para todo aquel que sufre o atraviesa alguna enfermedad que Dios los sane con mucha fe así será amigos", "no es tu voz, por eso no importa si cantas bien, Dios te ha dado voz especial por eso no tiene calificativo por qué cantas para el y por naturaleza es perfecto" y "wow ¿¿¿¿tú sabes lo que representa para mí esto???? Más hermoso imposible; te salió del fondo de tu alma, eso es precisamente la oración de la que nos habla la Virgen: la oración del corazón", fueron algunos comentarios que recibió Daniela.

Al parecer, lo ocurrido entre Daniel Arenas y Adamari López no afectó la relación con Daniela Álvarez y ambos siguen enfocados en sus asuntos personales y profesionales.