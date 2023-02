Toni Costa defiende a su novia Evelyn Beltrán tras recibir fuertes críticas por su físico

El bailarín español Toni Costa y la modelo Evelyn Beltrán celebraron el día de San Valentín de una manera muy especial. Viajaron a Puerto Rico, donde disfrutaron momentos de felicidad y romanticismo en un paraíso de ensueños. Los famosos compartieron a través de sus redes sociales la escapada que hicieron, presumiendo su amor con videos donde se los veía muy enamorados y apasionados, así como también divertidos en la cabaña que alquilaron para pasar juntos esta fecha tan especial.

A pesar de los difíciles momentos vividos, el amor entre Toni y Evelyn se ha consolidado.

Lo cierto es que desde que Toni y Evelyn comenzaron su relación, han hecho frente a varios obstáculos y comentarios negativos de sus detractores, y esta ocasión no fue la excepción. En uno de los videos publicados por la pareja, la modelo lució un entallado bikini azul que sacudió las redes, aunque hubo usuarios que volvieron a insultar y atacar a la influencer, cosa que el coreógrafo no dejó pasar por alto, y ante la falta de respeto hacia ellos y en especial a Beltrán, salió a defender a su novia.

Evelyn Beltrán no para de recibir mensajes mal intencionados a través de las redes sociales.

Fue así que el papá de Alaïa contestó sin filtros a las críticas que recibió su pareja en esta oportunidad. "A mí no me gustas, a mí me encantas. Te amo preciosa mía. Y que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce sabe lo que hay, aquí lo único que hay de plástico son esos corazones ardidos, alguien con amor propio y buen corazón jamás hablaría mal de otra persona, ¡jamás!", escribió el español evidentemente molesto por los comentarios agraviantes que recibió Evelyn.

Estas palabras de Toni demuestran que todo lo que digan los demás lo único que hace es fortalecer el amor y la unión que existe en la pareja. Un mensaje que demuestra la unión tan fuerte que existe entre la pareja, a pesar de los difíciles momentos que les ha tocado vivir.

Asimismo, Evelyn Beltrán envió un mensaje a su novio cargado de amor, en el cual se puede deducir que a pesar de los momentos difíciles que les tocó vivir, el bailarín siempre estuvo a su lado brindándole su apoyo incondicional.

"A ti que me has abrazado tan fuerte en mis peores días esos días que me quise dar por vencida y fuiste el único que creyó en mí, cuando sentía que mi mundo se me caía encima, tú con tus palabras y amor me motivaste a levantarme de nuevo y más fuerte que nunca. Gracias, por jamás soltarme en esta aventura llamada nuestra historia de amor. Te amo, papito mío", expresó Evelyn.