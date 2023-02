Cuál es el grado de estudios de Salma Hayek

Sin lugar a dudas, Salma Hayek se convirtió en una de las actrices que representa a Latinoamérica en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Con su belleza, carisma y descomunal talento, la estrella logró posicionarse en diferentes producciones y ganarse los aplausos de millones de espectadores.

Aunque se nota que siente un gran amor por la actuación, muchos espectadores se preguntan si la estrella asistió a clases de teatro o si estudió carreras completamente diferentes a la profesión que realiza en la actualidad. A continuación, te revelamos los detalles que debes conocer sobre su nivel de estudios.

La estrella nació y se crió en México. Desde pequeña, se destaca por ser una muchachita muy divertida y traviesa. Cursó sus estudios primarios en la escuela Margarita Olivo Lara en su ciudad natal, pero a los 12 años convenció a sus padres y se trasladó a la Academia del Sagrado Corazón ubicada en Grand Cousteau, Luisiana.

Cuando armó sus valijas y regresó a su país de origen, Salma Hayek protagonizó una producción teatral local de Aladdin. En ese preciso momento, la estrella descubrió que sentía una enorme pasión por la actuación. De esta manera, se esforzó para que sus dificultades con la lectura no se convirtieran en una piedra a lo largo de su camino.

Lo cierto es que la estrella fue diagnosticada con dislexia cuando era adolescente: "Realmente aprendo rápido. Siempre lo he sido, tal vez por eso en la escuela secundaria no se dieron cuenta de que tenía dislexia. Me salté años sin estudiar demasiado". Luego de realizar la secundaria, la intérprete ingresó a la universidad.

Se anotó en la Universidad Iberoamericana, la misma donde estudiaron grandes celebridades tales como Alejandro González Iñárritu. Allí comenzó la carrera de Relaciones Internacionales, a pesar de que realmente soñaba con trabajar como actriz. A finales de los años ochenta, abandonó el sueño de su familia y se enfocó en el suyo.

Salma Hayek y el grado de estudios que alcanzó durante su vida.

Así empezó a trabajar como actriz en diferentes telenovelas, aunque se desconoce si antes realizó estudios de actuación. En un momento, sintió que podía dar mucho más y por esta razón se trasladó a Estados Unidos, lugar en donde vive hace varios años.

"En un momento dije: 'No quiero hacer esto, no es mi sueño'... Voy a empezar una empresa. Voy a crear proyectos para mí, voy a crear proyectos para otras mujeres latinas'”, declaró la estrella en una entrevista. Definitivamente, Salma Hayek tiene un alto grado de estudio. Aunque no siempre estudió cosas relacionadas a la actuación, todos estos conocimientos la convirtieron en la profesional que es hoy en día.