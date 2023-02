Bárbara de Regil habló de la supuesta enemistad con su compañera de elenco Eva Cedeño

Ante los rumores que corrieron sobre su supuesta enemistad con su compañera de elenco Eva Cedeño, Bárbara de Regil admitió que no tuvo una relación de amistad con ella durante las grabaciones de la telenovela “Cabo”, dejando en claro que tienen personalidades diferentes, y a pesar de que no tuvieron conexión entre ambas, la considera “una gran chava”.

Durante una reciente entrevista para el programa “Despierta América”, la protagonista de “Cabo” habló sobre los rumores en torno a su supuesta mala relación con Eva Cedeño.

“No te voy a ser honesta, porque no voy a ser honesta en cámaras, porque no me gusta ventilar y no me gusta hablar mal de nadie y ustedes lo saben. Nunca me gusta opinar de nadie ni hablar mal de nadie”, comentó Regil.

Bárbara reconoció que no llegó a entablar una amistad con Cedeño debido a que, si bien ella intentó compartir con su compañera de elenco, se dio cuenta que eran incompatibles. “Yo creo que a veces no te llevas bien con personas porque no son iguales y eso no está mal, no puedes llegar y llevarte bien con todos. Tal vez al principio lo intentas y luego ves que no es tu tipo de persona o que tú no eres su tipo de persona y te alejas”, dijo Bárbara de Regil.

Bárbara de Regil dijo ser "muy distinta" a Eva Cedeño.

Según la también empresaria, Eva Cedeño es una buena persona, pero son diferentes. “Es una gran chava, una buena chava", pero somos muy distintas", remarcó Bárbara.

Bárbara de Regil habló en detalle sobre la supuesta rivalidad con Eva Cedeño

Bárbara de Regil utilizó sus redes sociales para profundizar sobre la supuesta rivalidad que existe entre ella y Eva Cedeño. “No hay rivalidad, todos somos diferentes y no tienes por qué caer bien o ser amiga de todos. No somos moneda de oro y eso no te hace rival, te hace humano. Amo ser yo y no fingir para que me quieran”, puntualizó la actriz.

Bárbara de Regil dijo ser incompatible con Eva Cedeño.

“Yo soy mi única rival, yo compito solo conmigo. No hablo mal de nadie, no me gusta. Pero, ¿por qué no hablo públicamente mal de nadie? Todos tenemos historias, ideas y heridas diferentes. Y no tengo derecho de opinar y poner un juicio en la cabeza de muchas personas sobre una persona, porque además esa opinión nace de mis vivencias y mis creencias”, explicó la mexicana.

“Pues no sé. Los chismes siempre están. Pero, depende de quién contó la historia. Yo no soy moneda de oro, siempre soy yo misma. No me gusta quedar bien con nadie que no me vibre”, comentó Bárbara.

Asimismo, Bárbara admitió que es difícil relacionarse con todos los actores de un mismo elenco. “Y también es importante resaltar que no todos compaginamos. No todos hacen ejercicio, no todos toman en serio la actuación, no todos consumen drogas –yo no consumo–, pero son ejemplos pues. Entonces, terminas juntándote con quien sí tienes cosas en común. Ya si los demás hablan mal, ni modo”, finalizó la actriz.