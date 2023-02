Así está hoy Tyra Banks, la modelo más famosa de Victoria's Secret

Tiempo pasó desde la última vez que el mundo tuvo noticias de la ex súper modelo de Victoria's Secret, Tyra Banks, y es que desde que dejó de aparecer en televisión se mantuvo enfocada en otras actividades que la necesitaban un tanto lejos de las cámaras y los sets de televisión.

Dicho esto, está claro que no se ha detenido por un retiro espiritual que la haya alejado de la escena. Muy por el contrario, hubo otros intereses y emprendimientos que hoy, a sus 49 años, la tienen como una profesional empresaria que, de a poco, va cumpliendo más sueños que lleva consigo.

Primero hay que recordar la carrera de esta mujer, que nació en Inglewood, Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 4 de diciembre de 1973, y que empezó en el mundo del modelaje en 1991. Pero su sendero estuvo lleno de rosas tan espinosas que la hicieron llorar sangre entes de llegar a la flor de su meta.

Primero y principal hay que aclarar que en la época que a ella le interesó el mundo del modelaje, solo había una modelo afroamericana en toda la escena, Naomi Campbell, y el medio le hizo entender que ese cupo ya estaba más que cubierto por ella, rechazándola a cada casting al que Tyra se presentaba, recibiendo todo el racismo existente en esa época en el país de las barras y las estrellas.

A pesar de los ríos que lloró Banks, nada de eso la detuvo y fue en el primer año de la década del 90 que logra firmar con la agencia Elite Model Management, y es que su casi 1,80 metro de altura a sus 16 años no eran algo para desperdiciar, además de su silueta y su mirada exótica. Así inició el camino que la convirtió en una leyenda de la moda.

Posó para diferentes revistas, incluso compartió tapa de la icónica Sports Illustrated junto con la argentina Valeria Mazza. También participó en algunas películas y hasta fue haciéndose un nombre en televisión con su reality show America’s Next Top Model. También se dio el gusto de escribir tres libros, Tyra's Beauty, Inside and Out (1998), Modelland (2011) y Perfect is Boring (2018), este último junto con su madre, Carolyn London.

Graduada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en 2010, abrió su emprendimiento de belleza, llamado Tyra Beauty y con un sistema de ventas similar al de AVON, y está en pleno lanzamiento del sueño de su vida, una marca de helados.

SMiZE Cream es el nombre de su propia línea de postres, alcanzando ese anhelo que arrastraba de niña cuando, todos los viernes, ella y su mamá iban a una heladería por uno de esos dulces cremosos. Así que se puede decir que Tyra Banks, aún en 2023, sigue cumpliendo sus sueños.