Estos son los dos nuevos participantes que se suman a “La Casa de los Famosos 3”

Tras las salidas de la modelo puertorriqueña Monique Sánchez y el campeón del “Exatlón México” Aristeo Cázares, llegaron a “La casa de los famosos 3” sus respectivos reemplazos. Es así que, un hombre y una mujer, quienes son los nuevos participantes del exitoso reality show de Telemundo ya están conviviendo con sus demás compañeros.

Es así que un famoso galán de telenovelas, quien trabajó con Aracely Arámbula, entre otras actrices famosas, y una influencer argentina, que tiene mucha experiencia en este tipo de programas, desembarcaron en el polémico show con el objetivo de ganarse un lugar en la final.

El actor argentino Diego Soldano entró en reemplazo de Aristeo Cázares.

Se trata del actor argentino Diego Soldano, quien co-protagonizó con Aracely Arámbula exitosas telenovelas producidas por Telemundo como “La patrona”, “Los miserables” y “La doña”.

A su llegada el galán habló con los conductores del reality Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "Estoy muy tranquilo, muy sereno, quiero vivir esta experiencia, me parece apasionante, emocionante. Estoy como un niño que va a entrar a un parque de diversiones", expresó el actor.

Haciendo uso de su condición de galán y seductor, Diego admitió con cierta picardía la ventaja de ingresar a la casa cuando el show ya está en marcha hace unas semanas. "La ventaja de entrar un poquitito más tarde es que ya vi que hay mujeres muy guapas y solas. Tengo el corazón abierto a lo que pueda pasar", dijo Soldano.

La influencer argentina Samira Jalil entró dispuesta a ganar la competencia.

Tras el recibimiento del actor, le tocó el turno a Samira Jalil, quien se presentó a sus compañeros describiendo sus cualidades. "Soy una bomba molotov, son incierta, pero tengo un montón de cualidades, habilidades, amor, odio, pasión, tengo todo para dar sazón y vida a esa casa", compartió Jalil, quien ha participado en varios realities en España, donde su rostro es muy popular.

Asimismo, Samira habló de su personalidad. "Soy espontánea, directa y no tengo ningún tipo de filtros. Tengo alma de campeona y el que me la quiera hacer difícil me lo engullo en tan solo 1 segundo", puntualizó la argentina.